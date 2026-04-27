구글, 한국에 ‘AI 캠퍼스’ 연내 설립한다

세줄 요약 구글, 한국에 AI 캠퍼스 연내 설립 추진

과기정통부와 AI 과학기술 협력 MOU 체결

생명과학·기후·AI 안전 공동연구 확대

이미지 확대 이재명 대통령, 구글 딥마인드 CEO 접견 이재명 대통령이 27일 청와대에서 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)를 접견하고 있다. 연합뉴스

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구글이 한국에 인공지능(AI) 캠퍼스를 이르면 연내 설립하기로 했다. 한국 정부와 구글 딥마인드가 AI를 기반으로 한 과학기술 협력을 도모하는 거점 역할을 할 전망이다.과학기술정보통신부는 27일 2016년 ‘알파고’와 전 바둑기사 이세돌의 바둑 대결이 펼쳐졌던 서울 포시즌즈 호텔에서 구글 딥마인드와 AI 협력체계 구축을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관과 데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 및 최고경영자(CEO)는 ▲과학기술 AI 공동연구 ▲AI 인재 양성 ▲책임있는 AI 활용 등을 주요 협력 분야로 설정했다.구글 딥마인드는 바둑 AI ‘알파고’로 AI 기술 발전의 상징적 전환점을 만든 AI 연구 조직이다. 허사비스는 오랜 난제였던 단백질 구조 예측 분야에서 AI 모델 ‘알파 폴드’를 개발해 활용 가능성을 입증했고, 이런 성과를 인정받아 2024년 노벨화학상을 공동 수상했다.구글은 한국에 AI 캠퍼스를 설립하고 학계·연구자·스타트업과의 협력을 본격 확대한다. 국내 우수한 AI 인재에게 인턴십 기회를 제공해 구글 딥마인드의 연구 환경을 직접 경험할 수 있도록 할 계획이다.과기정통부 관계자는 “연내 캠퍼스 구축을 목표로 구글 측과 협의 중”이라고 밝혔다. 구글이 스타트업 교류와 멘토링·교육 지원을 목표로 서울 강남구에 설치한 ‘구글 스타트업 캠퍼스’ 공간에 마련될 것으로 보인다.양측은 생명과학, 기상·기후, AI 과학자 등 다양한 과학기술 분야에서 협력에 나선다. 이를 위해 5월부터 운영되는 국가과학AI연구센터를 중심으로 공동 연구 및 연구자 교류 활성화를 본격화한다. 과학적 발견을 가속화하는 차원에서 AI 모델·도구의 개발과 검증, 과학 데이터 활용 등을 중심으로 한 협력에도 나선다.아울러 AI 안전과 거버넌스 분야에서도 협력 방안을 모색한다. 먼저 AI 기술의 책임 있는 개발을 위해 안전성 프레임워크와 AI 모델의 안전장치와 관련한 공동연구를 추진한다. 특히 AI 위험성에 대응해 AI 안전성 평가·연구를 담당하는 AI안전연구소와 연계해 ‘안전 프레임워크 구축 및 테스트 방법론’에 관한 논의도 이어갈 예정이다. 한국에 글로벌 AI 허브를 조성하는 방안도 함께 논의한다.배 부총리는 “10년 전 알파고가 AI 시대의 막을 열었다면, 이제는 AI가 과학기술의 난제를 풀고 국민의 삶에 실질적인 영향을 미치는 단계로 나아가고 있다”면서 “오늘 체결한 MOU가 대한민국이 ‘K문샷’을 중심으로 과학기술 분야 AI 혁신을 가속화하는 동시에 안전하고 책임 있는 AI 연구와 모범 사례를 확산하기 위해 양 기관이 협력하는 핵심적인 계기가 될 것”이라고 밝혔다.하사비스는 “현대 AI 시대의 시작점이 된 역사적인 알파고 대국 이후 한국은 구글에 매우 특별한 의미를 지닌 곳이 됐다”면서 “구글은 그 소중한 유산을 이어받아 바이오 혁신과 기상 예측 분야의 지평을 넓히는 새로운 여정을 시작하는 한편, AI가 책임감 있게 발전할 수 있도록 돕는 보호 체계를 구축하는 일에도 파트너로서 힘을 보태겠다”고 말했다.세종 조중헌 기자