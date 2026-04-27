KB국민은행, ‘KB굿잡 취업박람회’ 개최… 250개 기업 참여

세줄 요약 코엑스서 KB굿잡 취업박람회 개최

250개 기업 참여, 상담·면접 진행

채용지원금·금리우대 등 혜택 제공

이미지 확대 27일 서울 코엑스에서 열린 ‘2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회’의 개막식에서 단체 기념 촬영을 하고 있다. KB국민은행 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

KB국민은행은 27일 서울 강남구 코엑스에서 ‘2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회’를 개최했다. 올해로 29회를 맞은 이 행사는 2011년 출범 이후 누적 방문자 125만명, 참여 기업 6200여곳을 기록한 국내 민간 주최 최대 규모 취업박람회로, 지금까지 4만 5000여개의 일자리를 연결했다.이날 박람회에는 대기업 협력사와 코스닥 상장사, 청년일자리강소기업 등 250여개 기업이 참여해 채용 상담과 현장 면접을 진행했다. KB증권·KB손해보험·KB국민카드 등 KB금융지주 계열사 채용상담관과 함께 인공지능(AI) 기반 취업 컨설팅을 제공하는 ‘커리어 솔루션존’, 취업 특강과 기업 채용설명회 등 다양한 프로그램도 운영됐다.박람회 참가 기업에는 정규직 채용 시 1인당 100만원, 연간 최대 1000만원의 채용 지원금이 지급된다. 일자리 창출 우수 중소기업에는 최대 연 1.3%포인트의 대출 금리 우대 혜택이 제공된다. 국민은행은 박람회 이후에도 인재 매칭 서비스를 통해 채용 지원을 이어갈 방침이다.김예슬 기자