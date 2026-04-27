㈜제이월드산업, ‘알집매트 침대벽매트’ 5월 공식 런칭

이미지 확대 (사진=제이월드산업 제공)

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놀이방 매트 및 블록 전문 기업 ㈜제이월드산업(대표 원정미)이 자사의 대표 브랜드 알집매트를 통해 ‘침대벽매트’를 오는 5월 중 공식 런칭할 예정이라고 밝혔다.알집매트 침대벽매트는 데이베드 및 범퍼침대의 벽면에 부착하여 사용하는 제품으로, 아이들의 안전한 수면 환경을 조성하기 위해 기획됐다. 기존 매트 제품군에서 한층 확장된 형태로, 생활 안전 영역을 침대 공간까지 넓혔다는 점에서 주목받고 있다.이번에 선보이는 제품은 가로 2065mm, 세로 812mm, 두께 40mm의 넉넉한 사이즈를 갖추고 있으며 약 3kg의 비교적 가벼운 무게로 제작되어 설치와 이동이 용이하다. 내장재로는 두께 4cm의 충격 흡수 PE폼을 적용해 외부 충격으로부터 아이를 보호할 수 있도록 설계됐다.디자인 측면에서도 선택의 폭을 넓혔다. 겉감 커버는 그레이 컬러의 패브릭 원단과 어반 밀크 색상의 PU 원단 두 가지 옵션으로 제공되어 소비자의 취향과 인테리어 환경에 맞게 선택할 수 있다.안전성을 고려한 디테일도 강화됐다. 모서리는 모두 둥글게 마감해 부딪힘으로 인한 위험을 줄였으며, 피부나 의류 손상을 방지하기 위해 히든 지퍼를 적용했다. 또한 3세 이상 어린이가 사용할 수 있는 KC 인증(기타 어린이제품 공급자적합성)을 획득한 국내 생산 제품으로 신뢰도를 높였다.제이월드산업 관계자는 “이번 침대벽매트는 알집매트의 안전 철학을 침실 공간까지 확장한 제품”이라며 “아이를 키우는 가정에서 보다 안심하고 사용할 수 있는 환경을 제공하는 데 중점을 두었다”고 밝혔다.한편 알집매트는 이번 신제품 런칭과 함께 브랜드 리뉴얼 및 다양한 웰컴 혜택도 순차적으로 선보일 예정이다.온라인뉴스팀