숭실사이버대학교, 골든트리피플스와 외국인 맞춤 교육 협력 강화

이미지 확대 사진출처: 숭실사이버대학교

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숭실사이버대학교(총장 한헌수)가 외국인 맞춤 토탈 서비스 전문기업 ㈜골든트리피플스(대표 최성진)와 손잡고 외국인 근로자 및 유학생 등을 위한 교육 협력 기반 강화에 나선다.숭실사이버대학교는 지난 4월 22일 오후 2시 숭실사이버대학교 6층 컨퍼런스룸에서 ㈜골든트리피플스와 상호 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.이날 협약식에는 숭실사이버대학교 한헌수 총장, 이정재 부총장, 김지은 기획처 부처장과 ㈜골든트리피플스 최성진 대표이사가 참석했다.양 기관은 이번 협약을 통해 특별 교육과정의 개발 및 공동 운영, 양 기관 전문가 교류 및 자문, 공동 온·오프라인 홍보 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다. 이와 함께 양 기관의 발전과 기관 운영에 필요하다고 인정되는 협력 분야에 대해서도 지속적으로 협업을 확대할 계획이다.㈜골든트리피플스는 외국인 근로자 송·출입 업무, 출입국사무 관련 행정, 유학 컨설팅, 외국인 근로자 전용 상품 등을 하나의 플랫폼 안에서 원스톱으로 제공하는 외국인 맞춤 토탈 서비스 전문기업이다.숭실사이버대학교는 이번 협약을 계기로 온라인 교육 역량과 골든트리피플스의 외국인 대상 서비스 인프라를 연계해 국내 체류 외국인 및 해외 인재를 위한 교육 기회를 확대해 나갈 방침이다.양 기관은 향후 실질적인 교육 프로그램 개발과 공동 홍보 활동을 통해 외국인 학습자의 교육 접근성을 높이고, 상호 발전을 위한 지속 가능한 협력 모델을 구축해 나갈 예정이다.온라인뉴스팀