2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회

이미지 확대 27일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회를 찾은 사람들이 반도체 칩 확대 검사를 체험하고 있다. 2026.4.27 도준석 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

27일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회를 찾은 사람들이 반도체 칩 확대 검사를 체험하고 있다.도준석 전문기자