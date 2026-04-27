경제 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/27/20260427500115 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-27 13:16 입력 2026-04-27 13:16 이미지 확대 27일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회를 찾은 사람들이 반도체 칩 확대 검사를 체험하고 있다. 2026.4.27 도준석 전문기자 27일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회를 찾은 사람들이 반도체 칩 확대 검사를 체험하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지