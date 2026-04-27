미메틱스, Pre-A 라운드 투자 유치 통해 영업 역량 강화 집중…사업 확장 ‘박차’

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생체모사 기반 음압 패치 기술 기업 미메틱스(대표 박형기)가 Pre-A 라운드 투자를 유치했다. 미메틱스는 이를 통해 양산 공정 장비 및 설비 개발, 내부 마케팅 고도화, 영업 조직 구성 등 사업 확장에 속도를 낸다.미메틱스는 문어 빨판 구조에서 착안한 음압 기반 피부 밀착 기술을 바탕으로 뷰티 및 바이오 분야 제품을 개발하고 있는 기업이다. 성균관대학교 화학공학부 방창현 교수 연구팀과 협력해 문어 빨판 내부의 돔 형태 돌기 구조를 정교하게 모사한 ‘이중층 흡착 패치’ 개발에 참여했다. 해당 기술은 세계적인 학술지인 ‘Nature’ 본지에 게재되며 기술력을 인정받았다.해당 기술은 피부 접촉 면적을 극대화하고 강한 음압을 형성해 피부 각질층을 일시적으로 변형 및 표면적 증대로 유효 성분의 피부 전달 효율을 높이는 것이 특징이다. 기존 도포형 화장품이나 일반 패치가 중력이나 움직임에 따라 흘러내리거나 쉽게 떨어지는 한계를 갖는 반면, 미메틱스의 음압 패치 기술은 피부 밀착력과 전달 효율을 동시에 강화할 수 있다는 점에서 차별성을 가진다는 것이 업체 측 설명이다.이번 투자에는 에버그린투자파트너스, 세마인베스트먼트, 내비온파트너스 등 벤처캐피탈(VC) 3곳이 참여했다. 크레이버 창업자이자 ‘스킨천사’ 브랜드를 성공적으로 이끈 이소형 대표도 전략적 개인투자자로 합류했다. 이 대표는 경쟁이 치열해진 뷰티 시장에서 스마트해진 소비자를 위한 실질적 효능 기반 뷰티테크 기업으로서 미메틱스의 가능성을 높게 평가했다. 그는 투자와 함께 향후 사업 인프라 측면에서도 힘을 보탤 예정이다.이와 함께 브릿지 투자에는 바이트, 바이트개인투자조합, 그리고 기존 시드(Seed) 투자사인 매쉬업벤처스가 후속 연계 투자 형태로 참여했다. 특히 바이트개인투자조합에는 관련 업계의 미용·의료 분야 병원 관계자, 의사, 교수 등 연구개발(R＆D)과 사업 고도화에 기여할 수 있는 LP(Limited Partners)들이 참여해 이번 투자에 전략적 의미를 더했다.미메틱스는 이번 Pre-A 투자금을 기반으로 제품 양산 체계를 고도화하는 동시에 기술 브랜드 및 영업 역량 강화에도 집중할 방침이다. 양산 공정에 필요한 장비 및 설비를 선제적으로 확보하고, 내부 마케팅 기능과 영업 조직을 체계화해 시장 안착과 유통 확장을 추진하겠다는 전략이다.특히 최근에는 글로벌 뷰티 기업들의 수요에 대응해 실리콘 기반의 화장품 흡수 유도기를 한국·일본·미국 론칭을 완료했다. 또한 신규 제형인 하이드로겔 제품의 경우, 미메틱스의 음압 구조 필름이 적용된 루온셀 마스크팩이 동국제약 루온셀 브랜드를 통해 출시되며 기술 상용화 사례를 축적하고 있다.박형기 미메틱스 대표는 “이번 Pre-A 투자 유치는 미메틱스의 기술력과 상용화 가능성을 시장에서 인정받은 결과”라며 “음압 기반 패치 기술을 바탕으로 뷰티 시장에서 차별화된 사용자 경험을 제공하고, 향후 기능성 화장품 및 의료용 패치 등으로 확장 가능한 플랫폼 기업으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.한편, 미메틱스는 성균관대학교, 삼성병원 등과의 공동연구를 통해 개발한 맞춤형 화장품 및 의약품 탑재형 이중층 흡착 패치 관련 연구 성과를 바탕으로, 개인 맞춤형 헬스케어 및 차세대 경피전달 시스템 분야로의 확장 가능성도 함께 모색하고 있다.온라인뉴스팀