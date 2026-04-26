MS·메타, 감원해서 투자 나서는데…삼성, 노조 ‘하루 1조 파업’에 발목

글로벌 빅테크 AI 인프라에 승부수

삼성노조 총파업 때 총수 자택 집회

벌써 생산 차질… “영업익 10조 피해”

이미지 확대 삼성전자 평택캠퍼스 앞 가득 메운 노조원들 23일 경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부의 ‘투명하게 바꾸고, 상한폐지 실현하자-4/23 투쟁 결의대회’에서 조합원들이 구호를 외치고 있다. 2026.4.23 연합뉴스

2026-04-27 B3면

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미국 빅테크 기업들이 인공지능(AI) 패권 경쟁을 위해 대규모 감원까지 단행하며 투자 효율성을 극단적으로 끌어올리는 가운데, 삼성전자는 ‘노조 파업 리스크’에 발목이 잡히는 모습이다.지난 23일(현지시간) CNBC 등에 따르면 마이크로소프트(MS)는 창사 이후 51년 만에 처음으로 수천 명 규모의 명예퇴직 프로그램을 도입했다. 시니어 디렉터급 이하 장기근속 인력이 대상으로, 연령과 근속연수 합이 ‘70년’ 이상인 직원들이다. 미국 내 근로자 약 12만 5000명 가운데 약 7%가 해당된다. MS는 새 회계연도가 시작되는 오는 7월 전에 인력을 줄여 AI 투자 부담을 완화할 계획이다.같은 날 메타도 전체 인력의 약 10%인 8000명을 다음달 20일부터 감원하고, 6000명 규모의 신규 채용 계획도 철회한다고 밝혔다. 메타는 지난해 722억 달러(약 107조원)를 AI 인프라에 투자했고 올해 최소 1150억 달러(약 170조원)까지 확대할 계획이다. 글로벌 빅테크들이 AI 투자를 위해 조직 슬림화에 나선 셈이다.이들의 AI 인프라 확대는 D램·낸드·고대역폭메모리(HBM) 수요 증가로 직결된다는 점에서 삼성전자에 기회지만 삼성전자가 투자 확대가 적극 나설 수 있을지는 아직 불투명하다. 삼성전자 노조는 영업이익의 15% 성과급 지급과 상한제 폐지를 요구하며 다음달 총파업을 예고했고, 평택사업장 결의대회를 계기로 투쟁 수위를 높이고 있다. 특히 총파업 시점에 맞춰 이재용 회장 자택 앞 집회도 계획하는 등 수위를 높여가고 있다.생산 차질도 일부 나타나고 있다. 노조 측에 따르면 지난 23일에 개최한 투쟁결의대회로 당일 파운드리 생산은 58.1% 감소했고, 메모리 생산도 18.4% 줄었다.학계에서는 노조의 주장대로 다음달 21일부터 6월 7일까지 총파업에 들어갈 경우 하루 1조원 손실이 예상된다는 관측이 나온다. 장기화 땐 반도체 영업이익이 최대 10조원까지 감소할 가능성도 제기된다. KB증권은 18일간 파업 시 글로벌 공급 차질 규모가 D램은 3~4%, 낸드는 2~3%로 예상되며 자동화 라인의 재가동과 정상화 과정에도 추가로 2~3주의 시간이 소요될 것으로 전망했다. 업계 관계자는 “지금은 글로벌 시장을 선점해야 할 시점인데 내부 갈등으로 기회를 놓칠 수 있다”고 우려했다.이범수 기자