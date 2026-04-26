1.5%대로 韓잠재성장률 15년째 추락…구 부총리 “정책 따라 반등 가능”

OECD “내년 잠재성장률 1.57% 하락”
구윤철 “미국도 AI로 반등 성공”
6월 하반기 ‘경제성장전략’ 발표 예고
우리 경제의 ‘기초 체력’인 잠재성장률이 1.5%대로 하락할 것이라는 예측이 나온 것에 대해 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 “경제구조 변화와 정책 대응에 따라 얼마든지 반등시킬 수 있다”고 밝혔다.
구 부총리는 26일 엑스(X)에 글을 올리고 “잠재성장률은 인구 감소, 생산성 위축, 투자 정체로 역대 정부마다 대략 1%포인트씩 하락해 왔다”며 “정부도 (우려를) 주의 깊게 듣고 있다”고 전했다.
26일 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 2012년 3.63%였던 한국의 잠재성장률 전망치는 지난해 1.92%에서 올해 1.71%로 낮아진 데 이어 내년에는 1.57%로 하락할 전망이다. 15년째 하락세가 이어지는 것이다. 한국의 잠재성장률은 OECD 36개국 가운데 지난해 19위였으나 올해는 슬로바키아(1.80%)에 밀려 20위가 됐다.
잠재성장률은 한 나라가 물가 상승을 유발하지 않으면서 노동·자본·자원 등 생산요소를 최대한 동원해 달성할 수 있는 성장치로 기초 체력을 보여주는 지표다. KDI도 한국의 잠재성장률을 지난해 1.8%에서 올해 1.6%로 추산했다.
최근 1분기 국내총생산(GDP) 성장률(속보치)이 직전 분기 대비 1.7%, 전년 동기 대비 3.6%라는 ‘깜짝 성장’을 기록했으나 이는 반도체 호황에 기댄 일시적 성장에 그칠 수 있다는 우려가 나오는 이유다.
이에 대해 구 부총리는 “잠재성장률은 결코 고정된 것이 아니다”라면서 “우리보다 훨씬 규모가 큰 미국 경제가 2010년대 초반 인공지능(AI) 혁신을 통해 생산성을 향상시키고 잠재성장률을 2010년 1.3%에서 2023년 2.44%로 반등시킨 게 대표적 사례”라고 설명했다.
윤석열 정부와 비교해 이재명 정부에서 성장 지표가 반등하고 있다고도 덧붙였다. 그는 “지난 정부에서 경직적 재정 운용과 경제혁신 지체로 실제 성장률이 2024년 2분기부터 4분기 연속 전기비 0% 내외에 그쳤다”면서 “이재명 정부는 2차 추경 등 적극적 재정정책으로 2025년 상반기 전년 동기비 기준 0.3% 저성장에서 하반기 1.7% 성장으로 반등에 성공했다”고 강조했다.
올해 1분기 성장치가 발표된 이후 글로벌 투자은행들은 한국의 경제 성장률 전망치를 최대 3%까지 상향 조정했다.
구 부총리는 “정부는 결코 이에 만족해 안주하지 않을 것”이라면서 “성과 중심의 적극적, 전략적 재정정책으로 이를 뒷받침해 나가겠다”고 했다.
이어 구체적 청사진과 액션플랜을 담은 하반기 경제성장전략을 오는 6월 마련하겠다고 예고했다.
세종 박은서 기자
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