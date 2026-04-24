중흥·우미, ‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’ 분양 돌입

24일 견본주택 개관…여수 소제지구 첫 분양 아파트

분양가상한제로 합리적 분양가…중도금 무이자 혜택

전국 청약 가능…전용 84·109·135㎡ 총 1679세대

이미지 확대 여수 소제 중흥S-클래스 우미린’ 투시도.

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중흥건설그룹 중흥토건과 우미건설이 전남 여수시 소호동에서 선보이는 ‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’이 24일 견본주택을 개관하고 본격 분양 일정에 돌입했다.여수 소제지구의 첫 분양 단지인 ‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’은 이 지역의 랜드마크 단지로 주목 받고 있다. 특히 분양가상한제가 적용돼 주변 시세 대비 합리적인 분양가 책정으로 가격 경쟁력을 확보했다.‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’은 전남도 여수시 소호동 828번지 일원 A3블록과 A4블록에 조성되며, 지하 5층~지상 25층 총 21개동, 전용 84·109·135㎡ 총 1679세대 규모로 건립된다.주택형별로는 A3블록이 △전용 84㎡ 878세대 △전용 109㎡ 181세대 △전용 135㎡ 36세대로 구성됐다. 또 A4블록은 △전용 84㎡ 584세대로 구성된다. 중소형 중심에 일부 중대형 타입을 포함한 구성으로 수요자 선택의 폭을 넓혔다.분양 일정은 오는 5월 4일과 6일 특별공급을 시작으로 7일 1순위, 8일 2순위 청약을 진행한다.당첨자 발표는 A3블록 5월 14일과 A4블록 5월 15일에 진행되며, 5월 26일부터 28일까지 3일간 정당계약을 실시한다.거주지 제한 없이 전국 청약이 가능하며, 여수시 소재 산업단지 종사자의 경우 특별공급이 적용될 예정이다. 중도금 60% 전액 무이자 혜택을 비롯해 계약금 5%, 1차 계약금 1000만원 정액제 등의 금융 혜택으로 수분양자들의 자금 부담을 낮췄다.▲오션뷰 프리미엄 갖춘 ‘여수 밤바다’ 생활권 아파트…차별화된 설계도 ‘주목’‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’은 바다가 인접해 있어 일부 세대에서는 바다 조망이 가능해 오션뷰 프리미엄을 기대할 수 있다.쾌적한 주거 환경도 주목된다. ‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’ 인근에 자리한 소호동동다리는 소호동 일대 밤바다의 야경을 감상하며 걸을 수 있는 길이 742m, 폭 3.5m 규모의 바다 위 데크형 해안 산책로다. 현재 여수시는 이 소호동동다리를 연장 설치하는 소호2지구 연안정비 사업을 추진 중이다. 관광객과 인근 주민을 위한 친수공간과 휴식공간을 추가 조성하는 것으로 오는 2027년 8월 준공 예정이다. 이밖에 소호요트경기장을 비롯해 이순신공원, 안심산 폭포공원 등의 휴식 및 여가 공간과의 거리도 가깝다.차별화 설계도 눈길을 끈다. 총 1679세대 규모의 대단지로 조성되는 ‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’은 전 세대 남향 위주 배치를 적용해 채광과 통풍을 극대화했다. 실내 골프연습장과 클라이밍 존을 비롯해 피트니스센터, 작은도서관, 바다 요가존, 게스트하우스, 트렘플린존 등 다양한 커뮤니티 시설도 들어설 예정이다.▲교통·교육·생활인프라 모두 갖춘 ‘완성형 입지’‘여수 소제 중흥S-클래스 우미린’은 인근에 자리한 소호로와 쌍봉로 등을 통해 학동과 웅천 등 편리한 시내 이동이 가능하며, 22번 지방도와도 인접해 순천 방면으로 빠르게 도달할 수 있어 편리한 교통 여건을 갖췄다. 여수국가산업단지와 여수공항으로도 빠르게 이동할 수 있으며, KTX 여천역과 여수종합버스터미널 등을 이용하기에도 편리한 입지를 갖췄다.이와 함께 반경 약 500m 거리에 안심초교가 위치하고 소제지구 내에 초등학교 부지도 예정돼 교육환경도 우수하다. 또 하나로마트, 여수시청, 여수시립쌍봉도서관, CGV 등 주요 생활·문화시설이 인접해 생활 인프라도 풍부하다.여수 소제지구는 여수시 소호동 일대 41만8000㎡ 부지에 약 3084세대, 7000명 이상을 수용할 수 있는 규모로 조성될 예정인 택지개발사업단지다. 현재 공동주택용지를 비롯해 축구장 약 2.7개 규모의 상업·근린생활용지와 축구장 약 11개 규모의 공원 및 녹지공간 개발이 진행 중으로 향후 주거 환경은 더욱 개선될 전망이다.분양 관계자는 “여수 소제지구 첫 분양 단지라는 상징성과 함께 가격 경쟁력, 우수한 입지, 상품경쟁력을 모두 갖춘 만큼 실수요자는 물론 투자자까지 모든 수요층의 관심이 예상된다”고 말했다.광주 홍행기 기자