경제 [인사] 과학기술정보통신부 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/24/20260424500252 URL 복사 댓글 0 조중헌 기자 수정 2026-04-24 17:18 입력 2026-04-24 17:18 ■과학기술정보통신부 ◇과장급 전보 △과학기술·인공지능융합혁신담당관 윤홍권 △과학기술·인공지능미래전략담당관 도우동 △과학기술정책조정과장 이국화 △중앙전파관리소 대전전파관리소장 김재환세종 조중헌 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 윤홍권이 새롭게 맡게 된 직책은 무엇인가? 과학기술·인공지능융합혁신담당관 과학기술·인공지능미래전략담당관