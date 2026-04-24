­배우 윤여정, 보테가 베네타와 함께 ‘데이즈드’ 5월 아이콘 에디션 커버 장식

이미지 확대 [사진: 데이즈드 코리아]

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이탈리안 럭셔리 브랜드 보테가 베네타(Bottega Veneta)가 배우 윤여정과 함께한 <데이즈드> 창간 18주년 기념 5월 아이콘 에디션 커버와 화보를 공개했다.최근 공개된 ‘성난 사람들’ 시즌 2에서 독보적인 존재감을 선보인 윤여정은 보테가 베네타의 2026 가을 컬렉션을 착용해 타임리스한 우아함과 절제된 미학이 어우러진 아우라를 완성했다.공개된 커버 속 윤여정은 스웨이드 레드 스커트와 셔츠를 매치해 강렬하면서도 세련된 인상을 완성했으며, 스카프와 수트 셋업 스타일링으로 클래식한 무드에 현대적인 감각을 더했다. 여기에 캣아이 선글라스를 더해 시크하면서도 카리스마 있는 분위기를 연출하며, 간결한 스타일링 속에서도 자연스러운 존재감을 강조했다. 또한, 새롭게 선보이는 안디아모(Andiamo) 미니 사이즈 백과 놋(Knot) 클러치 등 하우스의 시그니처 제품들을 매치해 보테가 베네타 특유의 정제된 미학과 균형 잡힌 스타일을 강조했다.이번 2026 가을 컬렉션은 보테가 베네타의 크리에이티브 디렉터 루이스 트로터의 비전 아래 클래식 워드 로브를 정교하게 재해석하며, 가죽을 중심으로 한 섬세한 소재 활용과 입체적인 실루엣, 그리고 디테일의 조화를 통해 완성도를 높였다.한편, 배우 윤여정은 지난 2월 밀라노에서 열린 보테가 베네타 2026 겨울 쇼에 참석해 특유의 우아한 분위기로 깊은 인상을 남겼다. 해당 쇼는 트로터가 두 번째로 선보인 컬렉션으로, 하우스의 방향성을 한층 견고히 했다는 평가를 받았다.보테가 베네타와 윤여정이 함께한 이번 화보 및 다채로운 콘텐츠는 <데이즈드> 5월 아이콘 에디션 지면과 웹사이트, 소셜 미디어를 통해 만나볼 수 있다.온라인뉴스팀