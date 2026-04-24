신성통상 앤드지, 26SS ‘트래블러 컬렉션’ 룩북 공개

이미지 확대 신성통상 앤드지 26SS ‘트래블러 컬렉션’ 룩북 이미지. 신성통상 제공

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신성통상의 남성복 브랜드 앤드지(ANDZ)가 2026년 봄·여름 시즌을 맞아 여행과 일상을 아우르는 ‘트래블러 컬렉션’의 룩북을 공개했다.스타일을 중시하는 30대 남성을 주 타깃으로 한 앤드지 ‘트래블러 컬렉션’은 출장과 휴가 등 다양한 상황에서 두루 착용할 수 있는 기능성 캐주얼 라인이다. ‘일상과 여행의 경계를 허무는 편안함’을 콘셉트로, 여행·출장·다이닝 등 장면별 스타일링을 담았다. 특히 구김 걱정 없이 단정한 실루엣을 유지하면서 번거로운 관리 없이도 스타일을 완성할 수 있다는 제품 강점을 전면에 내세웠다.앤드지는 이번 봄·여름 시즌 전체 상품의 27%를 기능성 소재 트래블러 라인으로 구성했다. 자켓 라인 10%, 스웨터 6%가 이에 해당한다. 트래블러 라인은 신축성과 초경량 소재로 장시간 착용에도 편안하며, 흡습속건·쿨링 기능으로 이동 중에도 쾌적한 컨디션을 유지할 수 있다. 워셔블·링클프리 기능까지 더해 세탁과 관리 부담도 덜었다.이번 룩북의 주력 아이템으로는 ‘투포켓 시어서커 긴팔 셔츠’, ‘스트라이프 크리즈 반팔 셔츠’, ‘머신워셔블 플레인 카라넥 스웨터’를 선보인다. ‘투포켓 시어서커 긴팔 셔츠’는 통기성 좋은 시어서커 소재에 체크 패턴을 더하고 가슴 투포켓 디테일을 적용해 실용성을 갖췄다. ‘스트라이프 크리즈 반팔 셔츠’는 불규칙한 텍스처의 크리즈 가공으로 생활 주름에 강하고, 얇고 가벼운 소재로 한여름까지 시원하게 착용할 수 있다. ‘머신워셔블 플레인 카라넥 스웨터’는 세탁기 세탁이 가능해 관리가 간편하며, 신축성 있는 소재와 부드럽고 시원한 터치감으로 여름에도 부담 없이 걸칠 수 있다. 세 아이템 모두 단독 착용은 물론 레이어드 스타일로도 활용 가능하다.앤드지는 룩북 공개와 함께 이날부터 다음달 5일까지 앤드지 트래블러 기획전을 온오프라인에서 동시 운영한다. 기간 중 신상품 20% 할인과 함께 추가 20% 할인을 적용해 최대 36% 할인 혜택을 제공한다.김현이 기자