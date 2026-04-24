현대제철 1분기 매출액 ‘5조 7397억’…환율 등 영업이익은 감소

이미지 확대 현대제철 당진제철소. 서울신문DB

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현대제철은 24일 공시를 통해 2026년 1분기 연결기준 매출액 5조 7397억원, 영업이익 157억원을 기록했다고 밝혔다.현대제철 관계자는 “제품 판매량 증가로 매출액은 전분기 대비 4.6% 증가했으나, 환율과 원자재 가격 상승으로 영업이익이 전분기 대비 63.7% 감소했다”고 설명했다.현대제철은 2분기 이후 저가 수입 제품의 국내 유입 감소에 따른 시장 수급 개선과 주요 제품 가격 인상 등으로 영업이익이 차츰 반등할 것으로 전망하고 있다.차입금 및 부채비율 증가에 대해서는 “미국 제철소 자본금 납입 등 미래 성장을 위한 투자 집행으로 일시적으로 증가한 것”이라고 말했다.현대제철은 국내외 전력 인프라 산업 성장에 발맞춰 신규 수요 확보 및 시장 선점에 나설 계획이다.회사는 AI 투자 확대에 따라 증가하고 있는 데이터센터 건설용 철강재 시장을 겨냥해 규모별 표준 모델과 고객 맞춤형 모델 구축을 추진할 예정이다.현대제철은 올해 전기로 운영 노하우와 고로 기술력을 결합한 세계 최초 전기로-고로 복합 프로세스를 본격 가동해 기존 자사 고로재 대비 탄소배출량이 20% 저감된 탄소저감 강판을 양산하고 있다.현대제철 관계자는 “향후 전력 인프라 산업의 신규 수요를 선점하고 전기로-고로 복합 프로세스를 통해 탄소저감 강재 수요에 적극 대응하며 수익성 개선을 이뤄낼 것”이라고 말했다.당진 이종익 기자