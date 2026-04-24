끌레드벨×로라애슐리, 4월 25일 홈앤쇼핑서 첫 런칭

이미지 확대 (사진=끌레드벨 제공)

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럭셔리 스킨케어 뷰티 브랜드 끌레드벨(Cledbel)이 영국 라이프스타일 브랜드 로라애슐리(Laura Ashley)와 협업해 특별한 콜라보레이션을 선보인다. 양사는 오는 4월 25일 오전 11시 25분, 홈앤쇼핑을 통해 첫 런칭 방송을 진행할 예정이다.끌레드벨은 리프팅 기능성 스킨케어를 기반으로 한 프리미엄 뷰티 브랜드로, 특히 리프팅 케어에 특화된 제품력과 차별화된 구성으로 소비자들에게 높은 만족도를 얻고 있다.로라애슐리는 1953년 영국에서 시작된 브랜드로, 클래식하면서도 우아한 플로럴 패턴과 감성적인 디자인으로 전 세계적인 사랑을 받아온 글로벌 홈퍼니싱 브랜드다. 패션과 홈데코를 아우르는 헤리티지 감성을 바탕으로, 일상에 품격을 더하는 브랜드로 자리매김해 왔다.이번 협업은 끌레드벨의 기능성 스킨케어와 로라애슐리의 감성적인 디자인이 결합된 것이 특징이다. 제품 패키지에는 로라애슐리를 대표하는 영국 오리지널 패턴과 클래식한 무드가 적용되어, 소장 가치를 높이는 동시에 프리미엄 선물용으로도 손색없는 구성을 완성했다.양 브랜드는 각자의 강점을 바탕으로 차별화된 가치를 전달하고자 이번 콜라보를 기획했으며, 이를 통해 기존 홈쇼핑 뷰티 시장에서 보기 어려웠던 새로운 감각의 제품을 선보일 계획이다.끌레드벨 이혜전 대표는 “이번 협업은 기능성과 감성을 동시에 만족시키고자 한 결과물”이라며 “홈앤쇼핑 첫 론칭 방송을 통해 많은 고객이 특별한 경험을 하시기를 바란다”고 밝혔다.한편, 끌레드벨×로라애슐리 콜라보레이션 제품은 4월 25일 오전 11시 25분, 홈앤쇼핑 방송을 통해 만나볼 수 있다.온라인뉴스팀