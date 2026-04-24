쿠팡 “美 정부·의회 로비로 韓 정부 압박, 사실 아냐”

이미지 확대 서울 송파구 쿠팡 본사의 모습. 뉴스1

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쿠팡은 미국 행정부와 의회 로비를 통해 한국 정부를 압박하고 있다는 최근 언론 보도에 대해 “사실이 아니다”라고 24일 밝혔다.쿠팡은 이날 입장문을 통해 “특히 안보와 관련한 논의가 있었다는 주장은 명백한 거짓”이라고 반박했다.이어 “쿠팡의 로비 활동은 한국, 대만, 일본 등 투자 및 무역 확대, 한국인 전문직 비자 확대 등 양국 간 경제적 협력에 관한 내용들이 포함돼 있으며 여기에 안보 관련 사안은 전혀 포함되지 않았다”고 덧붙였다.그러면서 한미를 비롯한 여러 나라와의 인공지능(AI) 기술 혁신, 투자 및 고용 창출, 국가 간 커머스 확대를 위한 소통에 집중하고 있다고 부연했다.쿠팡Inc 1분기 미 연방 상원의 로비 공개법(LDA) 보고서에 따르면 로비 지출액은 109만 달러(약 16억원)로, 미국 주요 기업이나 한국 주요 대기업과 비교해도 낮은 수준이라는 것이 쿠팡의 주장이다.LDA 보고서에 기재된 로비 대상은 미국 상·하원 등 연방 의회와 국무부, 재무부, 상무부 등 주요 부처, 무역대표부(USTR), 국가안보회의(NSC), 중소기업청(SBA) 등이다.김현이 기자