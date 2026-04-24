신세계百·롯데홈쇼핑, 베트남서 ‘K브랜드 진출 지원’ 쇼케이스

이미지 확대 박주형(오른쪽) 신세계 대표이사 사장이 하노이 신세계 하이퍼그라운드 쇼케이스를 현장 방문해 참여한 K뷰티 브랜드 관계자로부터 상품 설명을 듣고 있다. 신세계백화점 제공

이미지 확대 롯데홈쇼핑은 23일 베트남 하노이에서 열린 한-베트남 비즈니스 파트너십에서 국내 중소기업의 베트남 진출을 지원하는 쇼케이스를 진행하고, 현장에서 현지 인플루언서와 라이브 커머스를 진행했다. 롯데홈쇼핑 제공

이미지 확대 김재겸(왼쪽) 롯데홈쇼핑 대표가 김정관(오른쪽) 산업통상부 장관에게 롯데홈쇼핑 부스를 설명하고 있다. 롯데홈쇼핑 제공

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신세계백화점과 롯데홈쇼핑 등 국내 대형 유통업체들이 베트남 하노이에서 나란히 ‘K브랜드’를 알리며 국내 기업들의 현지 진출 지원에 나섰다.양사는 지난 23일 베트남 하노이에서 열린 한-베트남 비즈니스 파트너십 행사에 참여했다고 24일 밝혔다. 이 행사는 산업통상부와 코트라(KOTRA)가 하노이 현지에서 공동 주관했다.신세계백화점은 국내 대표 유통기업으로 베트남 진출을 희망하는 K뷰티 협력사를 위한 쇼케이스를 개최했다. 이번에 선보인 브랜드는 쿤달, 배쓰프로젝트, 화이트타월 등 8개사로, 현지 기후에 맞는 기능과 현지 고객 감성 등 현지 경쟁력을 갖춘 국내 브랜드로 선별했다는 설명이다.신세계는 K패션·K뷰티 해외 진출 지원 플랫폼인 신세계 하이퍼그라운드를 통해 현장에 참석한 현지 기업인들과 K브랜드들의 향후 베트남 진출과 공동 상품 기획 등을 논의하는 시간도 가졌다. 신세계그룹 온라인 패션 플랫폼 W컨셉도 이날 행사장에 공동으로 쇼케이스를 열고 K패션 알리기에 함께 나섰다.김정관 산업통상부 장관과 강경성 코트라 사장도 이날 행사장을 방문해 박주형 신세계백화점 대표이사 사장과 함께 현장을 둘러보고 K브랜드 베트남 진출을 격려했다.박 사장은 “글로벌 경쟁력을 갖춘 국내 브랜드의 해외 진출을 지원해온 신세계 하이퍼그라운드가 K브랜드 확장을 위해 처음으로 베트남에서도 쇼케이스를 개최했다”며 “신세계는 올해 본격적으로 정부 지원과 함께 경쟁력을 갖춘 중소기업 중심의 K브랜드가 미국, 대만, 일본 등 세계적인 무대로 나아갈 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.롯데홈쇼핑도 이날 쇼케이스와 수출 상담을 진행했다. 특히 쇼케이스 스튜디오에서 현지 인플루언서와 협업한 모바일 라이브 방송을 진행하면서 방송사업의 특성을 접목한 지원을 선보였다.기능성 탈모샴푸 ‘그래비티’, 프리미엄 기저귀 ‘로맘스’ 등 중소기업 제품을 소개하며 실시간 판매를 병행했는데 동남아 대표 이커머스 플랫폼인 쇼피(Shopee), 틱톡 라이브 등을 통해 라이브 방송을 송출해 시청자 수가 5만 2000명으로 집계되는 등 높은 관심을 이끌어냈다. 유통 바이어와의 수출 상담은 유통채널 입점과 수출·총판 계약 등 실질적인 성과로 이어졌다.김재겸 롯데홈쇼핑 대표는 “그간 축적한 수출 지원 역량을 바탕으로 ‘유통기업 해외진출 지원사업’에 참여하게 됐으며, 베트남에서도 쇼케이스와 수출상담을 통해 의미 있는 성과를 거뒀다”며 “앞으로도 중소기업의 해외 진출을 지속적으로 지원해 K브랜드의 글로벌 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.롯데홈쇼핑은 2016년부터 운영해 온 ‘대한민국 브랜드 엑스포’를 통해 축적한 수출 지원 경험과 성과를 인정받아 참여 기업으로 선정됐다. 향후 미국, 프랑스 등 주요 국가에서 현지 바이어 매칭부터 수출 상담, 라이브 커머스를 통한 홍보, 글로벌 유통채널 입점까지 전 과정을 원스톱으로 지원할 예정이다.김현이 기자