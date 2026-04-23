종근당건강, ‘락토핏 슈퍼슬림’ 출시… 체지방 기능성 원료 설계

이미지 확대 (사진=종근당건강 제공)

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종근당건강은 여름 시즌을 앞두고 신제품 ‘락토핏 슈퍼슬림’을 출시했다고 밝혔다.‘락토핏 슈퍼슬림’은 장 건강과 다이어트를 동시에 케어할 수 있도록 제작된 듀얼 기능성 제품으로, 장 내에서 가장 큰 비중을 차지하는 유익균 ‘비피더스’ 유산균을 50억 CFU 보장한다.한국인 대상 인체적용시험에서도 체중 감소, BMI 감소, 상체, 복부, 허리둘레 감소 등 체지방 감소 관련에서 총 7가지 지표가 개선됨을 확인받아, 장 건강과 다이어트를 고민하던 소비자들에게 안성맞춤인 제품이다.종근당건강은 식습관 변화와 활동량 감소 등으로 체중 관리 수요가 증가하는 가운데, 장 건강과 병행한 관리 방식에 대한 관심이 확대되고 있다고 설명했다.제품은 기존 락토핏 제형과 동일한 스틱형으로 구성됐으며, 1일 1포 섭취를 권장하고 있다.종근당건강 관계자는 “체지방 관리 기능성 원료와 장내 환경을 고려한 유산균을 결합해 일상 속 복합 관리가 가능하도록 설계한 제품”이라며 “기존 장 건강 중심 제품군에서 기능 확장을 통해 소비자 선택 폭을 넓혀갈 계획”이라고 밝혔다.온라인뉴스팀