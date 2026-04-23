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코스피, 사흘 연속 최고치 경신

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-04-23 16:15
입력 2026-04-23 16:15
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코스피가 사흘 연속 사상 최고치를 경신한 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피, SK하이닉스, 삼성전자 등 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 57.88포인트(0.90%) 오른 6475.81에 장을 마쳤다. 2026.4.23 이지훈 기자
코스피가 사흘 연속 사상 최고치를 경신한 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피, SK하이닉스, 삼성전자 등 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 57.88포인트(0.90%) 오른 6475.81에 장을 마쳤다. 2026.4.23 이지훈 기자


코스피가 사흘 연속 사상 최고치를 경신한 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피, SK하이닉스, 삼성전자 등 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 57.88포인트(0.90%) 오른 6475.81에 장을 마쳤다.

이지훈 기자
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