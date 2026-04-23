경제 코스피, 사흘 연속 최고치 경신 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/23/20260423500201 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-04-23 16:15 입력 2026-04-23 16:15 이미지 확대 코스피가 사흘 연속 사상 최고치를 경신한 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피, SK하이닉스, 삼성전자 등 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 57.88포인트(0.90%) 오른 6475.81에 장을 마쳤다. 2026.4.23 이지훈 기자 코스피가 사흘 연속 사상 최고치를 경신한 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피, SK하이닉스, 삼성전자 등 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 57.88포인트(0.90%) 오른 6475.81에 장을 마쳤다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이날 코스피 상승률은? 0.90% 0.57%