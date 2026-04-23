경제 2026 서울 일러스트코리아 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/23/20260423500199 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-23 16:14 입력 2026-04-23 16:14 이미지 확대 23일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘2026 서울 일러스트코리아’를 찾은 관람객들이 전시부스를 둘러보고 있다. 2026.4.23 도준석 전문기자 23일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘2026 서울 일러스트코리아’를 찾은 관람객들이 전시부스를 둘러보고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 서울 일러스트코리아 행사가 개최된 장소는? 코엑스 동대문디자인플라자