함소아제약, 컬리N마트 입점…프로폴리스 50ml 등 15종 선보여

이미지 확대 (사진=함소아제약 제공)

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함소아제약이 컬리N마트에 입점하며 프로폴리스 50ml를 포함한 건강기능식품 15종을 선보인다. 이번 입점을 통해 성장기 어린이를 위한 일상 건강 관리 제품을 보다 간편하게 접할 수 있도록 한다는 계획이다.‘함소아 프로폴리스 50ml’는 구강 내 항균 작용에 도움을 줄 수 있는 프로폴리스추출물을 주원료로, 식물혼합추출농축분말과 뉴질랜드산 마누카 꿀을 더해 원료 구성을 강화했다. 특히 요즘과 같은 환절기에는 건조한 공기와 미세먼지, 황사 등 외부 자극 요인이 증가하면서 건강과 위생 관리의 중요성이 커지고 있는 만큼 일상에서 간편하게 섭취할 수 있도록 한 점이 특징이다.이 제품은 스프레이 형태로 제작해 시간과 장소에 상관없이 활용할 수 있다. 외출 전후 등 하루 3회 구강에 분사해 간편하게 사용할 수 있다. 딸기과즙농축액을 보조원료로 적용해 프로폴리스 특유의 향을 완화했다.이와 함께 함소아제약은 프로폴리스 50ml(30일분)를 비롯해 다양한 제품을 컬리N마트에 입점한다고 밝혔다. 홍키통키 프라임 옐로우, 그린, 블루, 레드와 비타민D가득 1000IU, 면역비타민 브이업, 키득키득 배도라지, 유기농 푸룬사과 및 보라당근포도, 비타민젤리 딸기맛, 리포퍼 철분가득, 글루콘산 아연가득, 트리플 칼슘가득, 면역비타민 레드 등 총 15종으로, 성장기 어린이를 중심으로 한 제품군으로 구성됐다.함소아제약 H＆B사업본부는 “최근 미세먼지와 황사 등 외부 환경 요인으로 인해 일상 속 위생 관리에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼, 보다 간편하게 구강 건강을 관리할 수 있는 제품에 대한 수요도 이어지고 있다”라며 “이번 컬리N마트 입점을 통해 아이들의 일상 건강 관리를 돕는 제품을 지속적으로 선보일 예정”이라고 전했다.온라인뉴스팀