경제 [속보] 당정청 “4차 석유 최고가격제, 유가·국민 부담 고려해 결정” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/22/20260422500304 URL 복사 댓글 0 강주리 기자 수정 2026-04-22 19:16 입력 2026-04-22 19:16 [속보] 당정청 “차량 5부제 참여 보험료 할인 상품 5월 중 출시” 이미지 확대 나프타 68%·에틸렌 61%↑…3월 생산자물가 4년만에 최대폭 상승 지난달 이란 전쟁 여파로 국제 유가가 급등하면서 국내 생산자물가가 약 4년 만에 가장 큰 폭으로 뛰었다. 22일 한국은행에 따르면, 올해 3월 생산자물가지수는 125.24(2020년 수준 100)로, 전월(123.28)보다 1.6% 올랐다. 사진은 이날 서울의 한 주유소. 연합뉴스 세종 강주리 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 차량 5부제 참여 보험료 할인 상품 출시 시기는? 4월 중 5월 중