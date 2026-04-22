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[속보] 당정청 “4차 석유 최고가격제, 유가·국민 부담 고려해 결정”

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강주리 기자
강주리 기자
수정 2026-04-22 19:16
입력 2026-04-22 19:16
[속보] 당정청 “차량 5부제 참여 보험료 할인 상품 5월 중 출시”

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나프타 68%·에틸렌 61%↑…3월 생산자물가 4년만에 최대폭 상승
나프타 68%·에틸렌 61%↑…3월 생산자물가 4년만에 최대폭 상승 지난달 이란 전쟁 여파로 국제 유가가 급등하면서 국내 생산자물가가 약 4년 만에 가장 큰 폭으로 뛰었다. 22일 한국은행에 따르면, 올해 3월 생산자물가지수는 125.24(2020년 수준 100)로, 전월(123.28)보다 1.6% 올랐다. 사진은 이날 서울의 한 주유소. 연합뉴스


세종 강주리 기자
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