카리나부터 태민, 라이즈까지, ‘글로벌 뮤직 페스티벌 IP’ 워터밤이 최정상 K-POP을 품는 법

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워터 뮤직 페스티벌 ‘워터밤 서울 2026’이 오는 7월 24일부터 26일까지 사흘간 일산 킨텍스에서 개최된다. 주최 측인 메이드온은 카리나, 태민, 라이즈 등 메인 라인업을 발표하며 본격적인 개최 준비에 나섰다.이번 라인업 발표는 대중문화 트렌드의 중심축으로 자리 잡은 워터밤의 기획력을 보여준다.최근 Z세대에게 페스티벌은 단순한 공연 관람을 넘어 자신의 개성과 에너지를 직접적으로 증명하는 문화적 성지로 통한다. K-POP 아티스트들이 워터밤 무대에 오르는 이유는 페스티벌이 지닌 화제성과 Z세대의 문화적 특성이 맞물린 결과로 풀이된다.미국 코첼라(Coachella)가 아티스트들의 트렌드 척도로 불리듯, 국내에서는 워터밤이 유사한 역할을 수행하고 있다. 아티스트들은 워터밤 무대를 통해 자신들의 파급력을 확인하며 대중과 접점을 넓힌다.실제로 이번에 공개된 라인업은 워터밤의 변화를 보여준다. 퍼포먼스 중심의 태민, 트렌드 아이콘 카리나, 신인 그룹 라이즈까지 대중적 지지를 받는 아티스트들이 워터밤을 선택했다. 이는 워터밤이 K-POP 팬덤과 글로벌 관객의 시선을 동시에 사로잡는 무대로 자리매김했음을 의미한다.워터밤은 스스로를 K-POP 페스티벌이라는 단일 장르로 한정하지 않는다. K-POP은 축제를 구성하는 요소 중 하나이며, 페스티벌의 정체성은 워터파이팅과 물놀이를 통한 일탈에 있다.실제 라인업에는 힙합 아티스트와 댄스 음악 DJ들이 다수 포함되어 있다. 이러한 구성은 음악의 장르적 특성보다 관객의 참여를 유도하고 물총 싸움의 에너지를 높일 수 있는 기획에 집중한 결과다.워터밤 라인업에 담긴 또 다른 콘셉트는 여름과 어울리는 건강한 에너지다. 카리나, 태민, 라이즈를 비롯해 워터밤 무대에 오르는 아티스트들은 탄탄한 바디와 여유로운 애티튜드로 워터밤 특유의 무드를 완성한다.이는 단순히 아티스트의 비주얼을 소비하는 것을 넘어, Z세대의 라이프스타일 트렌드와 맞닿아 있다. 자기 관리와 운동을 즐기며, 내 몸을 있는 그대로 사랑하고 당당하게 드러내는 세대의 특성이 페스티벌에 투영된 것이다.결국 워터밤은 관객 스스로가 페스티벌 룩을 입고, 남의 시선을 의식하지 않은 채 자유롭게 자신을 뽐낼 수 있는 해방구다. 무대 위 아티스트들이 뿜어내는 당당함은 관객들로 하여금 일상의 굴레를 벗어던지고 축제의 주체로서 온전히 자신을 드러내게 만드는 기폭제가 된다.K-POP 아티스트들이 출격하지만 워터밤 객석의 풍경은 일반적인 콘서트장과 다르다. 관객들은 카메라와 응원봉을 잠시 내려놓고 직접 물총을 든 플레이어로 참전한다. 아티스트 역시 무대 위에서 퍼포먼스를 보여주는 데 그치지 않고, 관객들과 직접 물줄기를 주고받으며 호흡한다. 무대와 객석의 경계가 무너지고, 아티스트와 관객이 서로를 겨냥하며 역동적인 스테이지가 형성되는 순간이다.아티스트와 함께 온몸이 흠뻑 젖은 채 뛰노는 쌍방향 소통의 경험은 워터밤에서만 느낄 수 있는 카타르시스다. 결국 워터밤 라인업의 진정한 완성은 무대 아래에서 아티스트와 에너지를 교감하는 관객 그 자체인 셈이다.워터밤의 기획력과 라인업, 그리고 관객이 하나 되는 시너지는 전 세계를 겨냥하고 있다. 글로벌 팬덤을 거느린 K-POP 아티스트들의 합류는 워터밤이라는 IP가 세계 무대에서 얼마나 파급력을 가지는지 보여주는 지표다.실제로 워터밤은 아시아 주요 도시는 물론, 미주 등 글로벌 투어로 그 영역을 확장 중이다. 음악과 물놀이라는 언어 장벽 없는 테마에 K-POP 아티스트들의 무대 장악력이 더해지면서, 워터밤은 독자적인 글로벌 페스티벌로 새로운 역사를 써 내려가고 있다.올여름, 카리나, 태민, 라이즈와 함께 본격적인 닻을 올린 워터밤 2026이 국내외에서 어떤 문화적 파장을 일으킬지 엔터테인먼트 업계의 이목이 쏠리고 있다.온라인뉴스팀