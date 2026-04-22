반트침대, 마네모네 침대 프레임 컬러 리뉴얼…“2026 트렌드 컬러 선도”

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반트 침대는 노아 브라운(Noah Brown), 노아 아이보리(Noah Ivory), 린넨 아이보리(Linen Ivory) 프레임 컬러 3종을 지난 17일 리뉴얼했다고 밝혔다.마네모네는 반트 베스트셀러인 침대 프레임이다. 곡선형 오브제 디자인과 저상형 스타일의 파운데이션으로 어느 공간에나 어울리는 심플한 무드와 편안한 사용감을 동시에 갖췄다.피부에 닿는 원단은 엄격한 기준을 통과한 오코텍스 인증을 받은 제품을 적용해 피부가 예민한 사람들이 사용하기에 적합하다. 특히 매트리스를 올리는 상판 원단은 천연 식품 원료인 프로폴리스를 사용하고 국제 친환경 기준인 블루사인(Bluesign) 인증을 받은 친환경 항균 가공을 적용해 완성도를 높였다.이번 리뉴얼을 통해 감각적인 미니멀리즘을 지향하는 홈스타일링 트렌드를 적극 반영했다. 특히 새롭게 선보인 브라운과 아이보리 컬러 프레임은 단정하고 차분한 분위기를 연출해 급변하는 유행 속에서도 쉽게 질리지 않고 오랜 기간 머물고 싶은 공간으로 만들어 준다.반트의 모든 제품은 국내 자체 공장에서 생산하는 만큼, 커스터마이징이 가능하다. 20년 이상 경력의 엔지니어가 핸드메이드로 제작해 더욱 신뢰할 수 있다. 침대 프레임 외에도 소파 역시 우수한 품질과 서비스를 바탕으로 고객들의 사랑을 받고 있다.온라인뉴스팀