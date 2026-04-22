경제 월드IT쇼 2026 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/22/20260422500210 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-22 15:13 입력 2026-04-22 15:13 이미지 확대 월드IT쇼 2026 22일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘월드IT쇼 2026’을 찾은 사람들이 전시를 관람하고 있다. 2026.4.22 도준석 전문기자 22일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘월드IT쇼 2026’을 찾은 사람들이 전시를 관람하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에 언급된 행사의 정확한 명칭은? 월드IT쇼 2026 월드IT쇼 2025