리더스코스메틱 아이백 크림, 홈쇼핑서 3연속 전량 매진

이미지 확대 ‘리더스 PDRN+ 2% 플랫 아이백 크림’ 롯데홈쇼핑 방송 화면

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글로벌 더마코스메틱 브랜드 리더스코스메틱의 ‘PDRN+ 2% 플랫 아이백 크림’이 최근 각 홈쇼핑 방송을 통해 준비한 수량이 전량 매진됐다고 밝혔다.리더스코스메틱은 ‘명품언니’ 브랜드 디렉터 김선희와 함께 지난 2월 CJ온스타일 론칭을 시작으로 ‘PDRN+ 2% 플랫 아이백 크림’을 선보였다. 이어 롯데홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 16일 롯데홈쇼핑 2차 방송까지 총 3회 연속 매진을 기록했다.이에 리더스코스메틱은 홈쇼핑 채널을 통해 누적 판매 수량 약 6만개, 주문 금액 기준 약 9억 5000만원의 매출을 달성했다.‘리더스 PDRN+ 2% 플랫 아이백 크림’은 취침 전 소량 사용해 늘어진 눈가 피부를 탄력 있게 케어하고, 칙칙하고 어두워진 눈가 피부까지 동시에 케어할 수 있도록 설계됐다.고순도 연어 PDRN 2%를 함유해 눈가 피부 컨디션 개선과 탄력 강화에 도움을 주며, 스필란톡스™ 5%를 더해 피부와 모공을 집중 케어하는 데 도움을 준다. 여기에 유효성분의 흡수를 돕는 스피큘과 눈가 전용 펩타이드 성분을 함유한 것이 특징이다.인체적용시험을 통해 사용 직후 및 4주 사용 후 눈가 처짐, 주름, 색소침착 등의 개선에 도움을 주는 것으로 나타났다. 또한 민감한 눈가 피부를 고려해 피부 저자극 테스트와 민감성 피부 자극 테스트도 완료했다.리더스코스메틱 관계자는 “오는 23일 롯데홈쇼핑 방송에서도 안정적인 물량을 확보해 소비자 수요에 대응할 예정”이라며 “앞으로도 다양한 소비자 접점을 통해 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.온라인뉴스팀