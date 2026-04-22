나우케어, ‘관절스타’ 777개 한정 할인 이벤트 진행

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프리미엄 건강기능식품 브랜드 나우케어(Nowcare)가 대표 관절 관리 제품 ‘관절스타’를 중심으로 4월 20일부터 26일까지 7일간 특별 프로모션을 진행한다고 밝혔다.최근 관절 건강에 대한 관심이 높아지면서, 단순한 통증 완화를 넘어 연골·뼈까지 함께 관리할 수 있는 제품을 찾는 소비자들이 늘고 있는 흐름이다. 이러한 변화에 맞춰 나우케어는 ‘관절스타’를 통해 보다 체계적인 관절 케어 솔루션을 제안하고 있다.관절스타는 식품의약품안전처로부터 기능성을 인정받은 관절 및 연골·뼈 건강 제품으로, 보스웰리아 추출물(SERRATRIN)과 비타민 D를 주요 원료로 사용한다. 특히 보스웰리아 세라트린 원료는 인체 적용 시험에서 섭취 7일 후 관절 통증 및 기능 개선에 유의미한 결과를 확인한 바 있다.여기에 비타민 D를 1일 영양성분 기준치 대비 250% 수준인 1000IU 함유해, 칼슘과 인의 흡수 및 이용을 돕고 뼈 건강까지 함께 관리할 수 있도록 설계된 점도 특징이다. 관절, 뼈를 동시에 고려한 복합 케어 제품이다.이번 행사에서는 구매 수량에 따라 자동 할인 혜택이 적용된다. 1개월분 1박스 구매 시 30%, 3박스 구매 시 40%, 6박스 구매 시 최대 50% 할인해 제공되며, 총 777개 한정 수량으로 운영된다. 특히 6박스 구매 고객에게는 영국산 프리미엄 DSM사 원료를 사용한 ‘나우케어 리포좀 비타민 C 맥스’ 본품을 추가 증정하고, 선물용 쇼핑백을 함께 제공해 다가오는 어버이날, 가정의 달 선물 수요까지 고려했다.또한 제품에 대한 신뢰도를 높이기 위해 ‘100일 내 100% 환불 보장 정책’도 함께 운영된다. 섭취 후 만족하지 못할 경우 구매 후 100일 이내 전액 환불이 가능해, 처음 접하는 소비자도 비교적 부담 없이 선택할 수 있도록 했다.나우케어 관계자는 “관절 건강 제품에 대한 소비자 인식이 점차 고도화되면서, 성분 자체뿐만 아니라 작용 방식까지 고려하는 흐름이 이어지고 있다”며 “관절스타는 이러한 기준에 맞춰 설계된 제품”이라고 전했다.이어 “이번 프로모션을 통해 보다 많은 소비자들이 관절 건강 관리의 중요성을 체감할 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다.한편, 나우케어는 원료 선정부터 제조, 유통까지 전 과정에서 품질과 신뢰를 최우선으로 고려하는 브랜드 철학을 바탕으로 다양한 건강기능식품 라인업을 지속적으로 확대해 나가고 있다.온라인뉴스팀