경제 이동형 트레일러 ‘스:벅차’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/22/20260422500135 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-22 12:00 입력 2026-04-22 12:00 이미지 확대 지구의 날인 22일 스타벅스 코리아가 서울 여의도 한강공원에서 처음 도입한 이동형 커피 트레일러 ‘스:벅차’를 공개하고 있다. 2022.4.22 도준석 전문기자 지구의 날인 22일 스타벅스 코리아가 서울 여의도 한강공원에서 처음 도입한 이동형 커피 트레일러 ‘스:벅차’를 공개하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 스타벅스 코리아가 22일 공개한 새로운 서비스는? 이동형 커피 트레일러 고정형 매장