AI 엔진 기술 강점 바탕으로 피지컬AI 로봇 공개

이미지 확대 페르소나에이아이 피지컬AI 랩에서 휴머노이드와 함께한 유승재 페르소나에이아이 대표. (제공=페르소나AI)

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페르소나에이아이(페르소나AI, 대표 유승재)가 원천 AI 기술을 바탕으로 로봇 운영체제(OS) 개발을 선도하며 피지컬AI 시대를 앞당기고 있다. 페르소나AI는 인터넷 연결이나 GPU 없이도 동작하는 경량 AI 모델을 통해 CES 2025·2026 혁신상 연속 수상과 Gen AI Competition 등 국제 대회 수상으로 글로벌 기술력을 입증해왔다.페르소나AI가 자체 개발한 AI 엔진은 사투리까지 인식하는 차세대 음성 AI 모델 SSTT(Sovereign AI Speech to Text) 모델과 역사 왜곡 문제를 개선한 언어 모델 sSLM(Soverigen AI Small Language Model)을 온디바이스에 탑재해 초고속 처리, 높은 보안성, 클라우드 비용 제로를 가능하게 한다. 이를 통해 기존 로봇의 조이스틱 조종이나 고정된 시나리오 제약을 넘어서, 음성 명령만으로 관찰·판단·행동하는 ‘에이전틱 로봇’ 구현에 성공했다.예를 들어, 조이스틱이나 콘트롤러를 통해 로봇을 조작하던 기존 방식을 음성 명령으로 대신할 수 있다. 여기에 페르소나AI의 SSTT 음성 모델을 결합하면, 제주도 사투리인 ‘몬딱 덥주게(너무 덥다)’라고 말하는 것만으로도 로봇이 창문을 열거나 에어컨을 켜는 등 자율적으로 판단해 행동하는 에이전틱 로봇이 되는 것이다.올해 4월 페르소나AI는 피지컬AI 연구소를 공식 개소하고, 미국 대학의 연구진과 함께 중국 휴머노이드 기업인 레주로봇(Leju Robot) 및 TI5 등과 한·미·중 공동연구를 본격화하고 있다. 또한 스탠퍼드대의 Mobile ALOHA 로봇에 페르소나AI의 음성 AI를 통합해 모방학습과 음성 제어 성능을 높은 수준으로 끌어올렸다고 밝혔다.회사 측은 LAM·VLA·sLLM 등 자체 개발한 AI 모델들을 로봇 OS에 최적화해 에이전틱 로봇 시장을 선점할 계획이다. 특히, VLA(Vision-Language-Action) 모델은 로봇이 카메라로 본 장면과 사용자의 자연어 명령을 결합해 즉석에서 과업을 수행하도록 만드는 핵심 기술이다.페르소나AI는 한국어에 특화된 STT 개발로 레이턴시 없이 로봇이 동작하여 이를 국방, 제조, 물류, 가정용 로봇 등으로 비정형 환경 작업에 우선 적용한다는 방침이다. 또한 자체 sLLM을 온디바이스로 탑재해 클라우드 의존도를 낮추고, 비용과 보안에 강점을 갖아 향후 상용 SDK 형태로 공급하는 방안도 검토 중이다.나아가 엔비디아 Cosmos류 월드모델과의 연계 학습, 촉각·힘 센서를 결합한 정밀 조작 확장 등 차세대 피지컬 AI 기술 확보를 통해 글로벌 시장에서 독자적 포지션을 확보한다는 구상이다.페르소나AI 관계자는 “AI 경량화와 엔진 기술의 강점을 바탕으로 피지컬AI 로봇을 공개하였으며, 이를 통해 향후 피지컬AI 생태계를 선도하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀