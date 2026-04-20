한국나눔연맹, ‘천사무료급식소’ 환절기 고령층 위한 맞춤형 급식 지원 확대

이미지 확대 (사진=한국나눔연맹 제공)

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사단법인 한국나눔연맹이 일교차가 큰 환절기를 맞아 소외계층 어르신들의 건강 증진을 위해 전국 26개 지점에서 운영 중인 ‘천사무료급식소’의 지원 체계를 한층 보강한다.1992년 설립된 한국나눔연맹은 정부 지원금에 의존하지 않고 오로지 시민들의 자발적인 후원과 참여로만 운영되어 온 순수 민간 복지 기관이다. 연맹은 이번 지원 확대를 통해 행정의 손길이 닿지 않는 복지 사각지대를 살피며, 취약계층의 어려움을 해소하는 ‘민간 사회 안전망’으로서의 역할을 더 강화할 방침이다.특히 이번 지원 강화는 환절기 기온 변화에 취약한 고령층의 면역력 저하를 예방하는 데 초점을 맞췄다. 천사무료급식소는 어르신들에게 필수적인 단백질과 제철 식재료를 활용한 고영양 식단을 구성해 전국적으로 배부하고 있다. 연맹 측은 지속되는 고물가 여파로 생계에 어려움을 겪는 독거 어르신들이 급식소를 통해 영양 불균형을 해소하는 것은 물론, 이웃과의 교류를 통해 심리적 고립감까지 덜어낼 수 있도록 돕는 것이 본 사업의 주된 목적이라고 강조했다.아울러 한국나눔연맹은 지난해 11월 대통령 기관 표창을 수상하며 34년 동안 쌓아온 공로를 대외적으로 인정받은 바 있다. 이를 발판 삼아 올해는 무료 급식 사업 운영을 더욱 내실 있게 다지는 동시에, 열악한 주거 환경을 개선하는 가옥 수리 사업과 국가유공자 어르신들을 대상으로 한 효도 관광 등 다양한 문화 복지 프로그램을 연계한 ‘통합 복지 서비스’를 본격적으로 추진할 예정이다.연맹 관계자는 “정부 예산 지원 없이도 30년이 넘도록 나눔의 가치를 실천해 올 수 있었던 원동력은 오직 후원자분들의 따뜻한 마음이었다”며 “날이 따뜻해지면서 급식소를 찾는 어르신들이 눈에 띄게 늘고 있는 만큼, 우리 사회의 소외된 이웃들이 건강하게 봄을 보낼 수 있도록 시민분들의 지속적인 응원과 후원 참여를 간곡히 부탁드린다”고 전했다.온라인뉴스팀