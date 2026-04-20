호크 하이체어 ‘아르케타’, 글로벌 어워드 잇따라 수상하며 경쟁력 입증

이미지 확대 (사진=호크 제공)

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글로벌 주요 어워드에서 잇따른 수상을 기록한 HAUCK(호크)가 업계의 이목을 집중시키고 있다.호크의 프리미엄 하이체어 ‘아르케타(Arketa)’는 최근 3년간 권위 있는 국제 어워드에서 연이어 수상하며 제품 완성도를 입증했다. 특히 이번 수상은 단순한 디자인 평가를 넘어 실제 사용성과 기능성, 혁신성까지 종합적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.1923년 독일에서 설립된 호크는 오랜 헤리티지를 바탕으로 디자인과 실용성을 결합한 제품을 선보이며 글로벌 육아용품 시장에서 입지를 넓혀왔다. 이러한 브랜드 철학은 프리미엄 하이체어 ‘아르케타’에 집약되어 있으며, 성장형 구조와 Edu-Play Toy 시스템, 안정성을 강화한 설계로 글로벌 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있다.아르케타는 2024년 Kind + Jugend ‘Innovation Award’를 시작으로, 2025년 German Design Award, 2026년 Best for Baby Awards까지 수상을 이어가며 혁신, 디자인, 소비자 평가 전반에서 경쟁력을 확대해왔다.Kind + Jugend의 ‘Innovation Award’는 혁신성과 기능성을 중심으로 평가하는 글로벌 유아용품 업계 대표 어워드이며, German Design Award는 독일 디자인 위원회가 주관하는 국제 디자인 어워드다. 이를 통해 아르케타는 구조적 완성도와 디자인 경쟁력을 글로벌 기준에서 인정받았다. 특히 식사와 놀이를 결합한 Edu-Play Toy 시스템과 성장형 구조, 아치형 설계 기반의 안정성 등 차별화된 설계 요소가 높은 평가를 받은 것으로 분석된다.2026년에는 Best for Baby Awards에서 ‘Best Wooden High Chair’ 부문에 선정되며 소비자 영향력을 입증했다. 해당 어워드는 미국 대표 육아 매체 Parents가 발표하는 시상으로, 글로벌 육아용품 시장에서 실질적인 구매 가이드로 활용된다. 이어 LBP Awards에서도 ‘Best Parent Hack Product’와 ‘Best Innovative Home Product’ 부문을 동시에 수상하며 실제 부모들의 사용 경험 기반 평가까지 확보했다. 실사용 만족도와 실용성 측면에서 경쟁력을 인정받았다는 점에서 의미를 더한다.이러한 성과는 100년 이상의 브랜드 헤리티지와 독일 엔지니어링 기반 설계 철학이 결합된 결과다. 디자인과 실용성, 안정성을 동시에 고려한 제품 개발 방향이 글로벌 시장에서 긍정적인 반응을 이끌며 프리미엄 육아용품 시장에서 브랜드 경쟁력으로 이어지고 있다.프리미엄 하이체어 ‘아르케타’는 이러한 브랜드 방향성을 집약적으로 보여주는 제품이다. 아치 구조 기반의 ‘Tilt-Proof’ 설계를 적용해 전도 방지 안전성을 강화했으며, 동시에 아치형 구조 특유의 미니멀한 디자인을 통해 공간과의 조화로운 연출까지 고려했다.또한, 최대 130kg까지 하중을 지지하는 성장형 구조로 설계됐으며, 식사와 놀이를 결합한 ‘Edu-Play Toy’ 시스템을 적용해 차별화된 사용 경험을 제공한다. 여기에 FSC® 인증 원목을 사용해 내구성과 친환경 요소까지 확보했다.업계에서는 최근 글로벌 육아용품 시장에서 브랜드 헤리티지와 제품 완성도, 그리고 국제 어워드 수상 이력이 소비자 신뢰를 형성하는 주요 지표로 작용하고 있다고 보고 있다. 특히 프리미엄 하이체어 시장에서는 디자인과 기능성, 안전성 등을 종합적으로 고려한 제품 경쟁력이 중요해지고 있는 가운데, ‘아르케타’ 역시 국내 시장에서 긍정적인 반응을 바탕으로 프리미엄 하이체어로서 입지를 확대해 나가고 있다.한편, 호크 하이체어 ‘아르케타’는 공식몰 세피앙몰과 직영 오프라인 하이베베를 비롯한 주요 온·오프라인 채널을 통해 만나볼 수 있다. 현재 런칭을 기념해 12만 원 상당의 플레이 트레이와 에듀 플레이 토이가 포함된 ‘오감발달’ 세트를 증정하는 프로모션도 함께 진행 중이다.온라인뉴스팀