에어큐브, 2026 병원정보보안협회 춘계학술세미나 참가 성료
수정 2026-04-20 09:29
입력 2026-04-20 09:29
V-FRONT 기반 패스워드리스 인증과 YubiKey HW 보안키 솔루션 선봬
IT 인증·보안 솔루션 전문기업 에어큐브(AirCUVE, 대표 김유진)가 지난 4월 9일 서울 연세대학교 에비슨 의생명연구센터에서 열린 ‘2026년 병원정보보안협회(K-HISA) 춘계학술세미나(HIS-CON 2026)’에 전시 부스로 참가해 자사의 패스워드리스 인증 솔루션 V-FRONT와 유비코(Yubico)의 YubiKey 하드웨어 보안키를 선보였다.
이번 세미나는 ‘HIS-CON, 보안 인력·프로세스·기술의 융합: 병원 사이버 위협 대응 체계 구축’을 주제로 개최됐으며, ▲24/7 보안관제 운영모델 고도화 ▲AI·LLM 기반 위협 탐지 전략 ▲DevSecOps 기반 의료정보시스템 개발 환경 등 최신 보안 트렌드가 공유됐다.
최근 AI 기반 사이버 위협이 고도화되면서 의료기관의 인증 보안 체계 강화 필요성이 커지고 있는 가운데, 협회 회원 병원 및 의료 보안 관계자들이 참석해 관련 기술에 대한 관심을 보였다.
에어큐브는 전시 부스에서 대표 솔루션인 V-FRONT를 중심으로 의료기관 환경에 적합한 패스워드리스 인증 체계를 소개했다.
V-FRONT는 별도 에이전트 설치 없이 브라우저 기반으로 동작하는 비설치형(Non-Agent) 인증 플랫폼으로, FIDO2/WebAuthn, Passkey, OTP, 생체인증 등 다양한 인증 방식을 지원한다.또한 ICAM, SSO, MFA 기능을 통합 제공해 EMR, OCS, PACS 등 다양한 의료정보시스템 환경에서 보안성과 편의성을 함께 고려한 인증 체계를 구현할 수 있도록 설계됐다.
이는 최근 금융권의 설치형 보안 SW 감축 로드맵과도 맥락을 같이하며, SW 설치 없이도 강력한 피싱 방지 기반 인증 환경을 제공할 수 있다는 점에서 주목된다.
또한 글로벌 하드웨어 보안키 기업 Yubico의 YubiKey를 활용한 FIDO2 기반 인증 방식도 함께 소개됐다.
YubiKey는 피싱 및 중간자 공격(MITM)에 대응할 수 있는 인증 수단으로, 환자 개인정보 보호가 중요한 의료 환경에서 활용 가능성이 제시됐다.아울러 유비코의 YaaS(Yubico as a Service) 모델을 통해 대규모 환경에서도 운영 및 관리 효율성을 높일 수 있는 점이 강조됐다.
에어큐브 장윤주 부사장은 “AI 기반 위협이 고도화되는 환경에서 기존 패스워드 중심 인증 체계는 한계가 있다”며 “비설치형 패스워드리스 인증과 하드웨어 보안키를 결합한 방식은 보안성과 사용자 편의성을 함께 고려할 수 있는 대안이 될 수 있다”고 밝혔다.
그는 이어 “이번 세미나 참가를 계기로 의료 보안 시장에서 다양한 적용 가능성을 검토해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.
에어큐브는 2002년 창립 이후 약 1000여 개 고객사에 인증·보안 솔루션을 제공해온 기업으로, AirFRONT(유무선 통합인증), ByFRONT(SDN 네트워크 인증), V-FRONT(ICAM 기반 통합 인증) 등 제품 라인업을 보유하고 있다.최근에는 클라우드 기반 인증 보안 서비스와 패스워드리스 인증 분야 확대에 주력하고 있다.
온라인뉴스팀
IT 인증·보안 솔루션 전문기업 에어큐브(AirCUVE, 대표 김유진)가 지난 4월 9일 서울 연세대학교 에비슨 의생명연구센터에서 열린 ‘2026년 병원정보보안협회(K-HISA) 춘계학술세미나(HIS-CON 2026)’에 전시 부스로 참가해 자사의 패스워드리스 인증 솔루션 V-FRONT와 유비코(Yubico)의 YubiKey 하드웨어 보안키를 선보였다.
이번 세미나는 ‘HIS-CON, 보안 인력·프로세스·기술의 융합: 병원 사이버 위협 대응 체계 구축’을 주제로 개최됐으며, ▲24/7 보안관제 운영모델 고도화 ▲AI·LLM 기반 위협 탐지 전략 ▲DevSecOps 기반 의료정보시스템 개발 환경 등 최신 보안 트렌드가 공유됐다.
최근 AI 기반 사이버 위협이 고도화되면서 의료기관의 인증 보안 체계 강화 필요성이 커지고 있는 가운데, 협회 회원 병원 및 의료 보안 관계자들이 참석해 관련 기술에 대한 관심을 보였다.
에어큐브는 전시 부스에서 대표 솔루션인 V-FRONT를 중심으로 의료기관 환경에 적합한 패스워드리스 인증 체계를 소개했다.
V-FRONT는 별도 에이전트 설치 없이 브라우저 기반으로 동작하는 비설치형(Non-Agent) 인증 플랫폼으로, FIDO2/WebAuthn, Passkey, OTP, 생체인증 등 다양한 인증 방식을 지원한다.또한 ICAM, SSO, MFA 기능을 통합 제공해 EMR, OCS, PACS 등 다양한 의료정보시스템 환경에서 보안성과 편의성을 함께 고려한 인증 체계를 구현할 수 있도록 설계됐다.
이는 최근 금융권의 설치형 보안 SW 감축 로드맵과도 맥락을 같이하며, SW 설치 없이도 강력한 피싱 방지 기반 인증 환경을 제공할 수 있다는 점에서 주목된다.
또한 글로벌 하드웨어 보안키 기업 Yubico의 YubiKey를 활용한 FIDO2 기반 인증 방식도 함께 소개됐다.
YubiKey는 피싱 및 중간자 공격(MITM)에 대응할 수 있는 인증 수단으로, 환자 개인정보 보호가 중요한 의료 환경에서 활용 가능성이 제시됐다.아울러 유비코의 YaaS(Yubico as a Service) 모델을 통해 대규모 환경에서도 운영 및 관리 효율성을 높일 수 있는 점이 강조됐다.
에어큐브 장윤주 부사장은 “AI 기반 위협이 고도화되는 환경에서 기존 패스워드 중심 인증 체계는 한계가 있다”며 “비설치형 패스워드리스 인증과 하드웨어 보안키를 결합한 방식은 보안성과 사용자 편의성을 함께 고려할 수 있는 대안이 될 수 있다”고 밝혔다.
그는 이어 “이번 세미나 참가를 계기로 의료 보안 시장에서 다양한 적용 가능성을 검토해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.
에어큐브는 2002년 창립 이후 약 1000여 개 고객사에 인증·보안 솔루션을 제공해온 기업으로, AirFRONT(유무선 통합인증), ByFRONT(SDN 네트워크 인증), V-FRONT(ICAM 기반 통합 인증) 등 제품 라인업을 보유하고 있다.최근에는 클라우드 기반 인증 보안 서비스와 패스워드리스 인증 분야 확대에 주력하고 있다.
온라인뉴스팀
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