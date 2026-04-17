렉스필–뉴스타홀딩스, 프로 선수 조인식 성료…미디어·대외 활동 시너지 기대

이미지 확대 뉴스타홀딩스 장새별 대표(아나운서)와 소속 프로 선수들이 렉스필 본사에서 조인식을 마치고 기념 촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 홍현준 프로, 이다은 프로, 김다은 프로, 장새별 대표, 이수아 프로. (사진=렉스필)

이미지 확대 뉴스타홀딩스 소속 이다은 프로가 렉스필 본사에서 열린 조인식 현장에서 브랜드 로고를 배경으로 포즈를 취하고 있다.(사진=렉스필)

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지난 3월 경기 양주시에 있는 렉스필 본사에서 뉴스타홀딩스와의 조인식이 진행됐다. 이날 행사에는 뉴스타홀딩스 대표 장새별 아나운서를 비롯해 소속 프로 선수들이 참석해 자리를 빛냈다.이번 조인식에는 홍현준·이수아·김다은·이다은 프로가 함께했으며, 선수들의 다양한 대외 활동과 미디어 콘텐츠를 기반으로 한 시너지 창출이 기대되고 있다.홍현준 프로는 장타력을 바탕으로 한 플레이뿐만 아니라 레슨 및 콘텐츠 활동을 통해 대중과의 접점을 넓혀가고 있는 선수로, 필드 안팎에서 활발한 행보를 이어가고 있다.이수아 프로는 안정적인 기본기를 기반으로 레슨 및 방송, 행사 등 다양한 영역에서 활동하며 전문성과 대중성을 동시에 갖춘 프로로 평가받고 있다.김다은 프로는 2014년 프로 입회 이후 오랜 경험을 바탕으로 레슨과 현장 중심의 활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 안정적인 지도력과 노하우로 입지를 다져오고 있다.이다은 프로는 필드 경험을 바탕으로 다양한 미디어 및 행사 활동에 참여하며 다방면에서 활발한 활동을 이어가고 있는 선수다.렉스필 관계자는 “이번 조인식을 통해 선수들의 다양한 활동 영역과 연계한 브랜드 시너지를 기대하고 있으며, 향후 미디어 및 마케팅 분야에서도 협력을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.뉴스타홀딩스 측 또한 “선수들이 각자의 강점을 살려 다양한 분야에서 활동할 수 있도록 적극적인 지원을 이어갈 예정”이라고 전했다.한편 이번 조인식을 계기로 양사는 선수 후원을 넘어 콘텐츠, 마케팅 등 다양한 분야에서 협력을 강화해 나갈 예정이다.온라인뉴스팀