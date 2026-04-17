[인사] 기후에너지환경부
수정 2026-04-17 10:36
입력 2026-04-17 10:36
◇고위공무원단 승진 △정책기획관 양한나△기후에너지정책관 이경수△전력산업정책관 문양택△ 영산강유역환경청장 김영민
◇과장급 전보 △물이용정책관실 물이용정책과장 이정미 △대기환경국 대기환경정책과장 이형섭 △자원순환국 자원순환정책과장 장이재 △전력망정책관실 계통운영혁신과장 류필무 △대변인실 디지털소통팀장 조영욱 △정책기획관실 환경정책기술담당관 심광현 △기후에너지정책관실 기후에너지정책과장 이상헌 △녹색전환정책관실 탈탄소녹색수송혁신과장 박판규 △국제협력관실 국제협력과장 권영희 △전력산업정책관실 전력산업정책과장 강경택 △전력망정책관실 전력망정책과장 서성태
◇과장급 신규 보임 △녹색전환정책관실 기후에너지기술과장 김범수 △전력망정책관실 분산에너지과장 박영진 △해상풍력발전추진단 인프라지원팀장 노진만
이영준 기자
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