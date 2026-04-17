구윤철 부총리 “이달말 차량용 요소·요소수 공공비축분 방출”

미국 출장 중 비상경제본부회의 영상 원격 주재

이미지 확대 구윤철 부총리, 비상경제본부회의 주재

(서울=연합뉴스) 주요 20개국(G20) 재무장관회의 및 국제통화기금(IMF)/세계은행(WB) 춘계회의 참석차 미국 워싱턴DC를 방문 중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 16일 (현지시간) 주미국대한민국대사관에서 워싱턴-서울 간 영상으로 ‘비상경제본부회의’를 주재하고 있다. 2026.4.17 [재정경제부 제공. 재판매 및 DB 금지]

photo@yna.co.kr

이미지 확대 구윤철 부총리, 비상경제본부회의 주재

(서울=연합뉴스) 주요 20개국(G20) 재무장관회의 및 국제통화기금(IMF)/세계은행(WB) 춘계회의 참석차 미국 워싱턴DC를 방문 중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 16일 (현지시간) 주미국대한민국대사관에서 워싱턴-서울 간 영상으로 ‘비상경제본부회의’를 주재하고 있다. 2026.4.17 [재정경제부 제공. 재판매 및 DB 금지]

photo@yna.co.kr

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 16일(현지시간) “차량용 요소·요소수의 재고 부족에 선제적으로 대응하기 위해 이달 말 공공비축분 방출을 추진하겠다”고 밝혔다.구 부총리는 이날 미국 워싱턴DC에서 열리는 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의에 참석 중 영상 연결 방식으로 비상경제본부 회의를 직접 주재하며 중동전쟁 부처별 대응 상황을 점검했다.구 부총리는 “중동전쟁은 현재 세계 경제의 가장 큰 위험 요인”이라며 “지금은 이 전쟁 대처 능력이 국가의 경쟁력”이라고 강조했다. 물가 압력·공급망 교란·금융시장 불확실성 등으로 국제통화기금(IMF)이 세계 경제 전망치를 3.3%에서 3.1%로 하향한 점을 반영한 발언이다.그는 “종전이 명확해질 때까지 비상경제 대응체계를 확고하게 유지해 공급망, 민생 애로에 적극 대응하겠다”고 덧붙였다.‘전국민 공급망 애로 핫라인’을 통해 현장 기업의 애로를 규제 특례와 적극 행정으로 신속하게 해결한 점도 부각했다. 원자재 가격 상승에 따른 공공계약금액 조정 제한 기간 완화, 계약 기간 연장 및 지체상금 면제, 계약보증금의 지방세입 귀속 면제, 원유 수입 정유 기업의 관·부가세 납부 유예 등이다.구 부총리는 각 부처에 고유가 피해지원금 등 국회를 통과한 추가경정예산(추경)의 신속한 집행에 만전을 기해 달라고 당부했다. 그는 “27일부터 지급되는 고유가 피해지원금 등 신속 집행 관리 대상 10조 5000억원은 상반기 내 85% 이상 집행되도록 노력을 다하겠다”고 했다.또 우리 선박의 호르무즈 해협 안전 통항 지원, 원유·나프타 등 핵심 품목의 물량 확보 등 공급망 안정화를 위한 국제 공조에도 적극 나서 달라고 말했다.한지은 기자