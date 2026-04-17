“엄마가 3만원대에 사준 SK하이닉스 주식, 9억 됐다” 대박 난 사연

이미지 확대 온라인커뮤니티 캡처

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어머니가 오래전 자신의 명의로 계좌를 만들어 사준 우량주가 대박이 났다는 사연이 온라인상에서 화제가 되고 있다.16일 한 온라인 커뮤니티에는 “10여 년 전 SK하이닉스에 투자해서 결혼자금을 만들 수 있게 됐다”는 내용의 글이 올라왔다.작성자 A씨는 “엄마가 주식에 대해 전혀 몰랐던 나를 데리고 증권회사 가서 계좌를 만들어주시더니 3000만원 조금 안 되는 돈을 넣어주시고 SK하이닉스 주식을 사주셨다”면서 “나중에 결혼자금에 보태라고 하셨는데 아직 결혼을 안 해서 주식이 그대로 있다”고 전했다.A씨가 공개한 계좌 화면에는 SK하이닉스 보유 내역이 담겼다. 잔고 수량은 782주, 매입가는 3만 3554원, 현재가는 114만 6000원으로 표시됐다.평가금액은 8억 9617만 2000원으로 나타났으며, 평가손익은 8억 6993만 2129원을 기록했다. 수익률은 무려 3315%에 달했다.A씨는 “너무 고맙고 그때 엄마 너무 대단하셨다”며 “지금도 매일 엄마한테 고맙다고 말씀드린다. 효도해야지”라고 덧붙였다.해당 사연은 캡처돼 여러 온라인 커뮤니티 등으로 퍼졌다.네티즌들은 “어머님 선구안 대단하시다”, “하이닉스 3만원대라니”, “나였으면 이미 팔았을 것 같은데 대단하다”, “우리 부모님은 왜” 등의 반응을 보이며 놀라워했다.한편 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK하이닉스의 올 1분기 영업이익 컨센서스(평균 전망치)는 매출 49조 6756억원, 영업이익 34조 5381억원이다. 이는 전년 동기 대비 매출은 181.62%, 영업이익은 364.19% 늘어난 수치다. 역대 최고였던 지난해 4분기 실적, 매출 32조 8000억 원, 영업이익 19조 1000억 원을 훌쩍 뛰어넘었다.김민지 기자