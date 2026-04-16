렉스필, 테디벨리 골프앤리조트와 업무 조인식…프리미엄 스포츠 마케팅 확대

이미지 확대 (사진=렉스필 제공)

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프리미엄 매트리스 브랜드 렉스필이 테디밸리 골프앤리조트와 공식 업무 조인식을 체결하며 스포츠 마케팅 영역을 확대한다.이번 조인식은 양사가 보유한 브랜드 경쟁력과 고객 경험을 결합해 시너지를 극대화하기 위해 마련됐다. 렉스필은 프리미엄 수면 솔루션을 기반으로 골프 리조트 이용 고객들에게 차별화된 휴식 경험을 제공하고, 테디밸리 골프앤리조트는 자연 친화적인 공간과 고품격 서비스를 통해 브랜드 가치를 한층 강화할 계획이다.테디밸리 골프앤리조트는 ‘자연과 인간의 공존’이라는 철학을 바탕으로 조성된 친환경 골프 리조트로, 기존의 자연 훼손 중심 개발 방식을 넘어 훼손된 자연을 복원하고 조화롭게 공존하는 새로운 모델을 제시하고 있다. 제주의 산과 바다, 들이 어우러진 입지 속에서 자연과 사람이 함께 호흡하는 공간을 지향하며 차별화된 경험을 제공한다.특히 양사는 테디밸리 골프앤리조트 계열의 머큐어 앰배서더 제주 객실에 렉스필 제품을 적용한 체험형 ‘렉스필 룸’을 운영하고, 다양한 공동 마케팅 및 프로모션을 통해 고객 접점을 확대할 방침이다. 또한 VIP 고객 대상 이벤트 및 골프 연계 프로그램 등을 함께 기획하며 프리미엄 고객층 공략에 나선다.렉스필 관계자는 “이번 테디밸리 골프앤리조트와의 조인식을 통해 브랜드의 프리미엄 이미지를 더욱 강화하고, 고객들에게 차별화된 수면 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 다양한 스포츠·레저 분야와의 협업을 통해 마케팅 영역을 지속적으로 확장해 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀