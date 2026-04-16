홈플러스, 19일부터 태국산 신선란 판매…‘한판 5890원’

이미지 확대 지난 1월 ‘홈플러스 메가 푸드 마켓 라이브’ 서울 강서점 계란 매대에서 고객들이 미국산 계란을 구입하고 있다. 홈플러스 제공

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국내 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생 여파로 계란값이 지속적으로 상승하는 가운데 홈플러스는 계란값 안정에 기여하기 위해 오는 19일 국내 대형마트 최초로 ‘태국산 신선란’을 판매한다고 16일 밝혔다.농림축산식품부가 미국 내 조류인플루엔자 발생으로 대체 수입한 ‘태국산 신선란’ 중 홈플러스가 4만6000여판을 확보해 전국 대형마트(서귀포점 제외)와 일부 홈플러스 익스프레스 매장에서 판매한다. 오는 19일부터 다음달 초까지 6차례에 걸쳐 순차적으로 물량을 들여온다. 태국산 계란이 국내 대형 유통 채널을 통해 소비자에게 직접 판매되는 것은 이번이 처음이다.가격은 30구 한 판에 5890원으로 국내산 특란 한 판 가격(7990원)의 74% 수준이다. 고물가로 비교적 저렴한 수입산 계란에 대해 관심이 높아진 만큼, 1인당 구매 가능 수량은 2판으로 한정하고 최대한 많은 고객이 실질적인 구매 혜택을 누릴 수 있도록 조치했다. 실제 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 지난 7일 기준 특란 30구 서울 평균 소매가격은 전월 대비 약 10% 올랐다.태국산 신선란은 국내 소비자에게 익숙한 갈색란이며, 국내산 계란 크기로는 특란에 해당한다. 한국농수산식품유통공사를 통해 사전에 품질이 검증된 상품으로 수입 후 엄격한 검역과 정밀 위생검사, 세척, 소독 절차를 거쳐 소비자에게 판매된다. 유통 전 과정에서 냉장 온도를 유지해 신선도를 확보했다.홈플러스는 5년 전부터 대형마트 단독으로 수입산 계란을 취급해 물가 안정에 앞장서 왔다. 2021년, 2024년, 올해 미국산 계란과 2023년 스페인산 계란을 전량 완판했다.남기범 홈플러스 낙농＆식재료팀 바이어는 “고객의 일상에 맞닿아 있는 유통 채널로서 물가 안정에 대한 사명감을 갖고 농림축산식품부와 지속적으로 협업해 수입산 계란을 판매하고 있다”며 “앞으로도 고객들의 상품 선택권 확대를 위해 다양한 가격∙유형의 계란을 선보일 수 있도록 계속해서 노력해 나가겠다”고 말했다.김현이 기자