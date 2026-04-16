LG전자 플래그십 D5, 봄 시즌 맞이 대규모 ‘오픈 세일’ 행사 전개

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프리미엄 가전 매장 ‘LG전자 플래그십 D5’가 완연한 봄을 맞아 파격적인 혜택을 담은 ‘오픈 세일’ 행사를 전개한다. 이번 행사는 4월 13일부터 30일까지 진행되는 사전 예약을 시작으로, 본 행사는 5월 1일부터 31일까지 한 달간 집중적으로 실시된다.LG전자 플래그십 D5는 행사 기간 매장을 방문하는 고객들을 위해 다채로운 프로그램을 마련했다. 우선 전 제품(일부 품목 제외)에 걸쳐 특별 할인가 혜택을 적용하며, 매 주말에는 매장 내부에서 웨딩 박람회를 개최해 스튜디오, 드레스, 메이크업, 예물 등 혼수 준비에 필요한 요소들을 특별한 혜택과 함께 선보인다. 또한 이곳에서만 만나볼 수 있는 단독 시크릿 사은품과 더불어 구매 금액대별로 풍성한 사은품 및 포인트 적립 기회를 제공한다.특히 금액대별 사은품은 소비자들의 선호도가 높은 프리미엄 브랜드 위주로 구성했다. 구매 금액에 따라 햄튼, 에머, 테팔, WMF, 한국도자기, WOLL, ELLE, 콕스타, 아이젠베르그, BRK, 라체나 등 유명 브랜드의 주방 및 생활용품을 증정하며, 결제 금액에 따라 최대 70만 멤버십 포인트를 추가로 지급한다.방문 고객을 위한 세심한 이벤트도 눈길을 끈다. 행사 기간 중 미리 예약을 하고 상담을 받은 고객 전원에게는 고급 2인 식기 세트를 증정한다. 아울러 매장 방문 후 생생한 후기를 남긴 리뷰 고객에게는 일상의 감성을 더해줄 프리미엄 라이프스타일 기프트를 별도로 제공할 예정이다.매장 관계자는 “이사 및 결혼 수요가 집중되는 봄 시즌을 맞아 고객들이 보다 합리적으로 가전을 마련할 수 있도록 풍성한 혜택을 준비했다”며 “특히 신혼가전이나 입주 가전을 고민 중인 고객들에게는 최적의 구매 기회가 될 것”이라고 밝혔다. 이어 “사전 상담 예약을 이용하면 대기 시간 없이 더욱 빠르고 전문적인 컨설팅을 받을 수 있다”고 덧붙였다.한편, 서울 강남구 도산대로 학동사거리에 위치한 LG전자 플래그십 D5는 (구)강남본점 매장을 새롭게 단장한 곳이다. 2025년 기준 전국 LG전자 베스트샵 중 전체 매출 1위와 웨딩 매출 1위를 동시에 달성하며 국내 대표 프리미엄 가전 매장으로서의 입지를 굳혔다. 현재는 고객 개개인의 라이프스타일과 예산 규모에 맞춘 맞춤형 가전 큐레이션 서비스를 통해 차별화된 구매 경험을 제공하고 있다.이번 오픈 세일 행사에 관한 보다 상세한 정보는 LG전자 플래그십 D5 매장 방문 혹은 유선 문의를 통해 확인 가능하다.온라인뉴스팀