이미지 확대 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘제8회 대한민국맥주박람회(KIBEX 2026)’를 찾은 사람들이 시음을 하고 있다. 2026.4.16 도준석 전문기자

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16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘제8회 대한민국맥주박람회(KIBEX 2026)’를 찾은 사람들이 시음을 하고 있다.도준석 전문기자