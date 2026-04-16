경제 제8회 대한민국맥주박람회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/16/20260416500098 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-16 11:36 입력 2026-04-16 11:36 이미지 확대 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘제8회 대한민국맥주박람회(KIBEX 2026)’를 찾은 사람들이 시음을 하고 있다. 2026.4.16 도준석 전문기자 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘제8회 대한민국맥주박람회(KIBEX 2026)’를 찾은 사람들이 시음을 하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 박람회가 개최된 장소는 어디인가? 코엑스 킨텍스