20일부터 서해선 운행 정상화한다

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서해선 전동열차 운행이 20일부터 전 구간에서 정상화된다. 이번 조치로 지난해 10월부터 이어진 일부 구간 감축 운행과 서행 운행이 종료되면서 출퇴근 시간대 혼잡과 이용 불편이 해소될 전망이다.국토교통부는 16일 서해선 전동차 부품 결함 의심 차량의 중간연결기를 모두 교체했다고 밝혔다. 앞서 지난해 10월 22일 서해선 전동차의 중간연결기 결함으로 열차 운행을 중단했는데, 문제가 된 부품 교체를 당초 계획보다 두 달 앞당겨 조기에 운행을 정상화한 것이다.이번 정상화로 ‘일산-대곡’ 구간 운행 횟수는 하루 14회에서 62회로 회복된다. ‘대곡-초지’ 구간 운행 시간은 58분에서 51분으로 약 7분 단축된다. 불규칙했던 배차 간격도 일정해져 출퇴근 시간대를 비롯 열차 내 혼잡도가 완화될 것으로 기대된다. 부품 교체 기간에는 일부 취약 구간의 속도를 시속 40㎞ 이하로 제한하고, 진동 영향이 큰 일산~대곡 구간은 운행 횟수를 감축해 운영했다.국토부는 재발 방지를 위해 철도차량 부품의 안전성과 성능 확보를 위한 제도 개선을 추진하고 차량 정비 관리체계도 한층 강화할 계획이다.세종 조중헌 기자