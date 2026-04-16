리더스시스템즈, ‘Build A Claw Pop Up Event’서 DGX Spark 현장 판매 진행

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NVIDIA 엘리트 파트너 리더스시스템즈(대표 이부석)가 오는 4월 21일부터 22일까지 서울 디캠프 마포에서 열리는 ‘NVIDIA Build a Claw Pop Up Event’에 참가한다. 이번 행사에서는 NVIDIA DGX Spark를 현장에서 직접 구매하고, NVIDIA 전문가의 안내를 통해 AI 에이전트를 직접 구축해 보는 체험을 제공한다.본 행사의 특징은 DGX Spark를 현장에서 즉시 구매한 뒤, 해당 장비를 활용해 AI 에이전트를 바로 제작할 수 있다는 점이다. 사전 예약을 통해 원하는 시간대를 선택하면 별도의 대기 없이 제품을 수령할 수 있으며, 행사장 내 구매 라운지에서 신속한 구매가 가능하다.현장에서 판매되는 DGX Spark에는 OpenClaw과 Nemotron이 사전 설치되어 있어, 구매 직후 체험존에서 전문가의 가이드를 받으며 AI 에이전트 구축을 바로 시작할 수 있다. 별도의 예약 없이 방문한 경우에도 체험과 구매 상담이 가능하다.Build a Claw 프로그램은 지난 3월 미국 산호세에서 열린 GTC 2026에서 큰 관심을 받은 실습형 프로그램으로, 이번 행사를 통해 국내에서 처음 선보인다. 참가자는 NVIDIA Nemotron 모델과 OpenClaw 프레임워크를 활용해 자신만의 AI 에이전트를 직접 설정하고 실행해 볼 수 있다.해당 프로그램은 개발 경험이 없는 일반 사용자부터 전문 개발자까지 누구나 참여할 수 있으며, 한 세션 내에서 에이전트의 이름 설정부터 성격과 응답 방식 구성, 필요한 도구 연결까지 전 과정을 경험할 수 있다. 모든 과정은 현장에 배치된 NVIDIA 전문가의 안내로 진행된다.행사장 1층 체험존에서는 다양한 방식으로 프로그램을 경험할 수 있다. NVIDIA 데모 스테이션을 통해 에이전트 구축 과정을 학습하거나, DGX Spark 구매 후 사전 설치된 환경에서 실습이 가능하다. 또한 별도의 기기 없이 클라우드 환경을 활용해 AI 에이전트를 제작해 보는 체험도 제공된다.현장에서 구매 가능한 NVIDIA DGX Spark는 GB10 Grace Blackwell Superchip을 탑재한 개인용 AI 슈퍼컴퓨터로, FP4 기준 최대 1 PFLOP의 연산 성능과 128GB 통합 메모리를 기반으로 최대 200B 파라미터 모델 추론을 지원한다. 또한 OpenClaw과 Nemotron 등 NVIDIA AI 소프트웨어가 사전 설치되어 있으며, 콤팩트한 크기로 일반 가정용 전원 환경에서도 사용할 수 있는 것이 특징이다.이번 행사는 양일간 오전 9시부터 오후 5시까지 진행되며, 1층에는 AI 에이전트 체험존과 DGX Spark 체험 공간이, 5층에는 제품 구매 라운지가 운영된다. AI 개발자와 연구자는 물론 AI에 관심 있는 일반 사용자도 참여할 수 있다. 참가 및 사전 예약은 공식 페이지에서 신청하면 된다.온라인뉴스팀