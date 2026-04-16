결국 역대 최대 찍은 유류할증료…뉴욕 왕복 112만 8000원

5월 국제선 역대 최대 적용…5배 올라

대한항공 30만 3000원→56만 4000원

이미지 확대 14일 인천국제공항 제2여객터미널 계류장에서 항공기가 이동하고 있다. 뉴스1

이미지 확대 대한항공이 5월에 발권하는 항공권에 부과하는 유류할증료. 대한항공 홈페이지

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중동 전쟁으로 인한 유가 상승 여파로 오는 5월 발권하는 국제선 항공권에 부과되는 유류할증료가 역대 최고 단계로 뛰어올랐다. 한국발 미국 노선은 이번 달과 비교해 왕복 기준 최대 50만원가량을 더 내야 한다.16일 항공업계에 따르면 5월 유류할증료 기준이 되는 올해 3월 16일~4월 15일 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)은 1갤런당 511.21센트(배럴당 214.71달러)로 총 33단계 중 최고 단계인 33단계(배럴당 470센트 이상)에 해당한다.유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액으로, 국토교통부 거리비례제에 따라 각 사에서 자체 조정을 거쳐 월별로 책정한다.5월 적용되는 단계는 이달 기준 18단계에서 한 달 만에 15단계가 올랐다. 2016년 현행 유류할증료 체계가 도입된 이래 한 달 사이 최대 폭의 상승이며, 33단계가 적용된 것도 이번이 처음이다. 전쟁 발발 이전인 올해 초 책정한 지난 3월 유류할증료 단계는 6단계였는데, 불과 두 달 만에 최고 단계로 급등한 것이다.국내 항공사들은 다음 달 구매하는 항공권에 더하는 유류할증료를 대폭 올릴 예정이다. 이날 유류할증료를 발표한 대한항공은 이달에는 편도 기준 최소 4만 2000원에서 최대 30만 3000원을 부과했지만, 다음 달에는 최소 7만 5000원에서 56만 4000원을 부과한다.거리가 가장 짧은 후쿠오카, 옌타이, 구마모토, 칭다오 노선 등에는 7만 5000원, 가장 먼 로스앤젤레스(LA), 뉴욕, 파리, 런던 노선 등에는 56만 4000원이 붙는다. 전쟁 영향이 있기 전인 지난 3월 부과된 1만 3500원에서 최대 9만 9000원과 비교하면 5배가 넘게 뛰어올랐다.아시아나항공도 이날 중 5월 유류할증료를 발표한다. 이달에는 편도 4만 3900원~25만 1900원을 부과하고 있으나 다음 달에는 최대 수십만원이 더 늘어날 것으로 업계는 전망하고 있다.김지예 기자