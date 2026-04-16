메디오피아테크-성균관대, AI 및 에듀테크 혁신 생태계 구축 위한 전략적 업무협약 체결

이미지 확대 (사진=메디오피아테크 제공)

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에듀테크 전문 기업 (주)메디오피아테크(대표 박경선)가 지난 15일, 성균관대학교 인문사회과학캠퍼스에서 성균관대학교와 인공지능(AI) 및 디지털 신기술 분야의 상호 발전을 위한 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 성균관대학교 인공지능혁신융합대학사업단(단장 김재현) 및 서울 RISE(지역혁신중심 대학지원체계)사업단(과제책임자 김재현)과 각각 체결됐다. 양 기관은 4차 산업혁명의 핵심인 AI 및 디지털 신기술 관련 인재 양성과 산학협력 생태계 구축을 위해 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다.주요 협약 내용은 ▲AI 및 에듀테크 신기술 관련 인재 양성 및 교류 ▲공동연구 및 기술이전 ▲산학 인턴제 및 PBL(Problem Based Learning) 수업 운영 ▲디지털 교육 생태계 인프라 구축 ▲산업 현장 수요를 반영한 산학협력 및 데이터 구축 등이 있다. 특히 서울 RISE사업단과의 협력을 통해 ‘AI 클러스터 혁신생태계 확산’의 핵심인 GPU 서버 생태계 구축을 성공적으로 수행하기 위한 전략적 제휴를 강화한다.이를 통해 (주)메디오피아테크는 대학의 우수한 연구 역량과 자사의 에듀테크 기술력을 결합해 실제 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 고도화된 AI 인프라 모델을 제시할 계획이다. 또한, 양 기관은 AI 및 디지털 교육 관련 세미나, 학술대회, 챌린지 등을 공동 개최하여 산학협력의 성과를 공유하고 확산시키는 데도 적극 협력하기로 했다.이날 협약식은 성균관대학교 인문사회과학캠퍼스 호암관에서 양 기관 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐으며, 향후 실무협의회를 구성해 구체적인 협력 과제들을 실행에 옮길 예정이다.박경선 (주)메디오피아테크 대표는 “인공지능 창조융합 시대를 이끌어갈 우수 인력을 양성하고, GPU 서버 기반의 강력한 AI 생태계를 구축하는 것은 국가적 경쟁력 확보와 직결된다”며, “성균관대학교와의 다각적인 협력을 통해 에듀테크 산업의 혁신적인 표준을 만들어 나갈 것”이라고 강조했다.온라인뉴스팀