모임 나가야 부자 된다고?

인맥이 자산인 시대… 자산가 83% ‘관계 소비’로 투자 격차

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2026-04-16 B3면

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서울에 사는 직장인 A씨(42)는 요즘 ‘투자 공부’를 따로 하지 않는다. 대신 한 달에 두세 번 나가는 동문회와 직장 모임이 그의 투자 교실이다. 술자리에서 오가는 해외주식 이야기, “요즘은 이 상장지수펀드(ETF)에 넣는다”는 선배의 한마디가 쌓이면서 자연스럽게 투자 방식을 바꿨다. 그는 “주변 사람들이 어떻게 투자하는지 알게 되면서 점차 지식도 쌓이고 직접 따라 하게 됐다”고 말했다. 지금은 ETF뿐 아니라 연금상품까지 나눠 투자하며 두 자릿수 수익률을 유지하고 있다.●하나금융硏 “부자들은 꼭 정기 모임”경제적 여유가 있는 자산가일수록 사람을 만나는 데 더 적극적으로 돈을 쓰고, 이러한 ‘관계 소비’가 투자 성과로 이어진다는 분석이 나왔다. ‘인맥’이 또 하나의 투자 자산이 되는 시대라는 얘기다.하나금융연구소가 내놓은 ‘2026 대한민국 웰스 리포트’에 따르면 금융자산 10억원 이상을 가진 자산가의 83%가 정기적인 모임에 참여하고 있었다. ﻿이들은 한 달 평균 3번 모임에 나가 약 56만원을 쓴다. 일반 대중이 월 2회, 18만원 수준인 것과 비교하면 사람 만나는 데 쓰는 돈부터 확연히 다르다. 부자들은 월평균 3회 모임에 56만원을 썼다. 특히 최근 10년 내 부자 반열에 오른 50대 이하 자산가, 이른바 ‘K-에밀리(EMILLI·일상 속 백만장자)’를 중심으로 이러한 경향이 두드러졌다. 이들은 투자를 혼자 공부하기보다, 사람 속에서 배우는 쪽에 가깝다는 특징을 보였다.투자 방식도 달랐다. 모임에 꾸준히 나가는 사람들은 ETF·연금·펀드 등 다양한 상품에 자산을 나눠 담았다. 주변 의견을 참고해 포트폴리오를 계속 조정하는, 이른바 ‘열린 투자’를 했다. 반면 모임이 없는 사람들은 예금 비중이 높아 혼자 판단하고 안전자산에 머무르는 ‘닫힌 투자’ 경향이 강했다. 수익률에서도 격차가 확인됐다. 연 5~10% 수익을 낸 비율은 모임 참여자(25%)가 비참여자(19%)보다 높았고, 10~20% 구간과 20% 이상 고수익 구간에서도 모임 참여자 비중이 더 큰 것으로 나타났다. 반면 5% 미만의 저수익 구간에서는 모임에 참여하지 않는 사람의 비중이 39%로, 참여자(34%)보다 높았다.●“모임 정보교류 투자 판단에 영향”보고서는 모임을 ‘소셜 자본’을 형성하는 핵심 수단으로 규정했다. 공감대 형성과 심리적 안정뿐 아니라 시장 정보와 투자 흐름을 공유하는 통로로 작용하면서 자산 운용에도 간접적인 영향을 미친다는 설명이다. 연구진은 “모임을 통한 정보 교류와 네트워크가 투자 판단에 영향을 미치면서 결과적으로 수익률 차이를 만들어내는 요인으로 작용할 수 있다”고 분석했다.박소연 기자