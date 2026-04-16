이미지 확대 커피 향기 속으로… ‘서울커피엑스포’ 개막 코엑스와 한국커피연합회가 주최하는 상반기 최대 규모 커피 전문 전시회 ‘2026 서울커피엑스포’가 15일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 가운데 관람객들이 한 참가업체의 차 제품을 살펴보고 있다.

도준석 전문기자

2026-04-16 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코엑스와 한국커피연합회가 주최하는 상반기 최대 규모 커피 전문 전시회 ‘2026 서울커피엑스포’가 15일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 가운데 관람객들이 한 참가업체의 차 제품을 살펴보고 있다.도준석 전문기자