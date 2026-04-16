연간 연료비 500억 절감 ‘원가 혁신’

한국남동발전

이미지 확대 ‘2026 발전설비 운전효율화 워크숍’

2026-04-16 16면

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한국남동발전이 글로벌 에너지 위기에 대응해 발전 설비 운영을 효율 중심으로 전면 전환하고 연간 500억원 규모의 연료비 절감을 목표로 한 원가 혁신에 본격 착수했다.남동발전은 지난 12일 진주 본사에서 전사 전문가들이 참여한 ‘2026 발전설비 운전효율화 워크숍’을 개최하고 전기 생산 비용을 낮추는 구체적 실행 방안을 도출했다. 이번 혁신의 핵심은 자체 개발한 디지털 효율감시시스템(EPOMS)이다. 이를 활용해 설비 가동 중 발생하는 미세 손실을 실시간으로 잡아내고, 전력 시장 상황에 맞춰 기동·정지 시 소요되는 유류 사용량을 획기적으로 줄일 방침이다. 워크숍에서는 보일러 배기가스 손실 저감과 터빈 증기 온도 정밀 유지 등 현장 적용 즉시 효과를 볼 수 있는 기술들이 집중 논의됐다. 특히 발전기 출력 변화 속도를 높이는 제어 튜닝 사례를 공유해 급변하는 전력 수급 환경에 대한 대응력을 한층 강화했다.남동발전은 이번 전사적 역량 결집을 통해 연간 약 500억원의 연료비를 절감할 것으로 기대하고 있다. 이는 국가 전체의 전기 생산 원가 절감으로 이어져 민생 경제 안정에도 실질적인 기여를 할 전망이다.한국남동발전 관계자는 “에너지 가격 불확실성이 큰 상황에서 설비 효율 최적화는 선택이 아닌 필수”라며 “정부 정책에 발맞춰 실질적인 원가 절감을 실현하고 안정적인 전력 공급에 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 나아가 남동발전은 이번 성과를 바탕으로 저탄소·고효율 발전 체제로의 전환을 앞당겨 지속 가능한 에너지 공기업으로서의 위상을 공고히 할 계획이다.김중래 기자