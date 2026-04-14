통행비 지급이냐 고립 장기화냐… 딜레마에 갇힌 한국 선박

외국 유조선들 ‘쌍봉쇄’ 뚫고 통과

정부, 이란에 한국 선박 정보 공유

한미동맹에 독자 협상도 쉽지 않아

안전 보장 없으면 해협 돌파 어려워

이미지 확대 장악과 통제 13일(현지시간) 이란 테헤란의 한 건물 외벽에 손으로 호르무즈 해협을 움켜쥔 모습의 그림이 담긴 대형 현수막이 걸려 있다. 미국이 호르무즈 해협 역봉쇄에 나선 가운데 여전히 이란이 해협을 장악·통제하고 있다는 의미가 담겼다.

테헤란 로이터 연합뉴스

2026-04-15 5면

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이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하고 미국이 역봉쇄에 나섰는데도 실제 해협에서는 일부 외국 국적 유조선들이 잇따라 통과하는 ‘봉쇄 공백’이 속출하고 있다. 하지만 우리 선박들은 정부가 동맹국인 미국과 안전을 담보할 당사자인 이란 사이 ‘통항 딜레마’에 빠지면서 발이 묶여버렸다.호르무즈 해협에 기약없이 갇힌 우리 선박 26척은 정부가 안전을 담보하면 해협을 빠져나올 수 있다는 입장을 갖고 있다. 이에 정부는 공격자로 의심받는 이란과 직접 협상에 나섰다. 정부는 협상 과정에서 호르무즈 해협 내 한국 선박에 대한 정보를 공유한 것으로 14일 알려졌다.앞서 이란 측이 한국 선박의 정보 제공이 필요하다고 요구한 데 따른 조치로 해석된다.하지만 이란이 미국의 전쟁 상대국인 까닭에 한국으로선 이란과 적극적인 협상을 진행하기가 쉽지 않은 상황인 것으로 전해졌다. 우리 선박을 호르무즈 해협에서 빼내기 위해 미국의 적국인 이란과 손을 잡아야 하는 동시에 동맹국인 미국과의 외교 관계도 생각하지 않을 수 없기 때문이다.우리 선박은 이란에서 출발한 선박이 아니어서 미국의 봉쇄 대상하은 아니다. 이란과 안전 문제만 합의한다면 해협을 통과할 수 있다는 의미다. 하지만 미국과 이란 간 종전 협상이 틀어지며 대립각이 커지는 상황에서 한국이 동맹국인 미국의 입장을 살피지 않고 독자적인 협상을 하기에는 무리가 있다는 지적이 나온다.이란에 통행비를 내고 우리 선박을 빼내기도 어려운 상황이다. 이란이 요구한 통행비 30억원을 한 번이라도 내는 선례를 남기면 종전 후에도 매년 수조원의 통행비를 내야 할 가능성이 커진다. 그러면 국내로 유입되는 원유의 수입 가격은 전쟁이 끝나도 높은 수준이 유지될 수밖에 없다.그렇다고 이란과의 안전 문제를 협상하지 않고 해협을 돌파할 수도 없다. 통행비를 내지 않으면 선박의 안전이 보장되지 않기 때문이다. 시간이 갈수록 중소 선사의 비용 부담과 국내 원유·나프타 공급 위기는 점점 더 커지게 된다. 그야말로 지독한 딜레마에 빠진 형국이다.강민국 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 받은 자료에 따르면 호르무즈 해협에 고립된 선사들이 내는 보험료는 최소 200%에서 최대 1000%까지 폭등했다. 외교부는 이날 “우리 정부는 호르무즈 해협 내 선박의 안전과 통항 관련해 유관국들과 소통해 나가고 있다”고 밝혔다.세종 김중래 기자