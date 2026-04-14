생리대·화장지 용량 몰래 못 줄인다…‘꼼수 인상’ 방지 약속

깨끗한나라·유한킴벌리 등 11개사 협약

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(서울=연합뉴스) 이지은 기자 = 주병기 공정거래위원장이 14일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 위생용품 용량 변경 등 중요정보 제공을 위한 협약식에서 발언하고 있다. 2026.4.14

jieunlee@yna.co.kr

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(서울=연합뉴스) 이지은 기자 = 14일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 위생용품 용량 변경 등 중요정보 제공을 위한 협약식에서 주병기 공정거래위원장, 윤수현 한국소비자원장, 11개 업체 대표들이 협약서를 들고 기념촬영하고 있다. 2026.4.14

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(서울=연합뉴스) 이지은 기자 = 14일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 위생용품 용량 변경 등 중요정보 제공을 위한 협약식에서 주병기 공정거래위원장, 윤수현 한국소비자원장, 11개 업체 대표들이 협약서에 서명하고 있다. 2026.4.14

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위생용품을 제조·판매하는 11개 업체가 제품의 용량이나 개수를 슬그머니 줄이는 ‘꼼수 가격 인상’을 하지 않겠다고 약속했다.공정거래위원회와 한국소비자원은 14일 위생용품의 내용량 축소 등을 소비자에게 명확하게 알리고 가격 안정화를 위해 노력한다는 취지로 깨끗한나라 등 11개 업체와 ‘용량 변경 등 중요 정보 제공을 위한 협약’을 체결했다고 밝혔다.협약에는 미래생활, 에이제이(AJ), LG유니참, 우일씨앤텍, 웰크론헬스케어, 웰킵스컨슈머블, 유한킴벌리, 제이트로닉스, 한국P＆G, 호수의나라 수오미 등 생리대, 물티슈, 키친타월, 세제, 로션, 마스크, 치약, 화장지, 탈취제 등을 제조·유통하는 업체가 함께 했다.이들 업체는 위생용품의 용량·규격·중량·개수 등을 5% 넘게 축소(이하 ‘단위 사양 축소’)하는 경우 그 사실을 제품 포장 표시, 홈페이지 게시, 판매 장소 게시 등의 방법으로 3개월 이상 소비자에게 알리기로 했다.단위 사양을 5% 이하로 축소하는 경우에도 상품명과 변경 내용을 한국소비자원에 제공하고, 자사 홈페이지 또는 판매처 홈페이지에 1개월 이상 게시한다.소비자원은 협약 체결 업체들이 소비자에게 고지하지 않고 용량 등을 5% 넘게 변경하는지 등을 점검하고 필요하면 공정위나 지방자치단체 등 관계기관에 통보한다.협약에 참여한 11개 업체는 위생용품의 가격 안정화를 위해서도 노력하기로 했다. 협약은 이날부터 1년간 유지되며 논의를 거쳐 1년 단위로 연장할 수 있다.주병기 공정거래위원장은 “용량을 줄이는 꼼수로 가격을 인상했다는 사실을 나중에 알게 되었을 때 소비자가 느끼는 배신감은 기업 이미지에 치명적”이라며 단위 사양 축소를 명확하게 알림으로써 “소비자의 신뢰와 지지를 얻을 수 있다”고 강조했다.공정위는 앞서 CJ푸드빌을 비롯한 7개 외식업체와 음식 무게를 슬그머니 줄이는 꼼수 인상을 하지 않겠다는 협약을 체결했으며 소비자원은 이마트와 남양유업 등 28개 식품·유통업체와 식품 용량 변경 정보를 제대로 제공한다는 취지의 협약을 맺었다.세종 한지은 기자