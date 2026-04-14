쿠도커뮤니케이션, ‘Agentic AI Alliance’ 생태계 분과 참여… 온톨로지·GIS 기반 ‘판단형 관제’ 기술 고도화

이미지 확대 쿠도커뮤니케이션, ‘Agentic AI Alliance’ 생태계 분과 참여(사진=쿠도커뮤니케이션 제공)

이미지 확대 온톨로지 분석.(쿠도커뮤니케이션 제공)

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ICT 전문 기업 쿠도커뮤니케이션(대표 김용식)은 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주도하는 ‘Agentic AI Alliance’의 생태계(Ecosystem) 분과에 최종 배정되어 참여하게 됐다고 밝혔다.Agentic AI Alliance는 AI 에이전트 기술 발전과 산업 확산을 목표로 출범한 대규모 협력 연합체로, 약 230여 개 이상의 기업 및 기관이 참여하고 있다. 해당 얼라이언스는 ▲거버넌스 ▲기술 ▲산업·글로벌 ▲생태계 등 4개 분과 체계로 운영되며, AI 기술 표준화와 산업 적용 확산을 추진하고 있다.쿠도커뮤니케이션이 참여하는 생태계 분과는 AI 기업, 기술, 서비스, 파트너십을 연결해 에이전틱 AI 산업 생태계를 확장하는 역할을 담당한다. 이를 통해 기업 간 협력 기반을 구축하고, 다양한 산업 분야에서 AI 에이전트 기술의 실질적 적용을 가속화할 계획이다.쿠도커뮤니케이션은 이번 참여를 계기로 자사의 지능형 도시 운영 플랫폼 ‘CUVIA’를 중심으로 AI Agent 기반 기술 고도화와 산업 적용 확대를 본격화할 방침이다.CUVIA는 기존 CCTV 기반의 이벤트 탐지 중심 관제를 넘어, 상황을 이해하고 판단까지 지원하는 ‘지능형 관제 플랫폼’으로 설계됐다. 기존 관제 시스템이 단순 탐지와 알람 제공에 집중됐다면, CUVIA는 데이터 간 관계를 분석하고 의미를 해석해 의사결정을 지원하는 구조로 진화한 것이 특징이다.특히 GIS 기반 공간 분석과 온톨로지 기반 데이터 해석 기술을 결합해 도시 전반에서 발생하는 영상·센서·이벤트 데이터를 통합 분석한다.GIS 기반 분석을 통해 CCTV 커버리지와 사각지대를 식별하고, 공간 데이터를 기반으로 보안 취약 지역 및 위험 요소를 도출할 수 있으며, 시설·인구·이벤트 데이터를 결합해 도시 단위의 위험도를 분석할 수 있다.여기에 온톨로지 기반 분석 기법을 적용해 사람, 위치, 시간, 이벤트 간 관계를 정의하고 단일 이벤트가 아닌 ‘상황’ 단위의 해석을 가능하게 한다. 이를 통해 위험도 판단과 대응 우선순위 도출 등 실제 운영 환경에서 요구되는 판단 기능을 지원한다.또한 AI 온톨로지 기반 검색 기능을 통해 자연어 질의만으로 물리보안 데이터를 분석하고 인사이트를 도출할 수 있어, 기존 키워드 중심 검색 대비 운영 효율성을 크게 향상시킨다.이러한 기술 구조는 최근 글로벌 AI 시장에서 주목받고 있는 ‘Agentic AI’ 트렌드와 맞물려, 단순 분석을 넘어 스스로 판단하고 실행을 지원하는 AI 시스템으로의 발전 방향과도 궤를 같이한다.쿠도커뮤니케이션 DX사업부장 이주화 전무는 “Agentic AI Alliance 생태계 분과 참여를 통해 다양한 기업 및 기관과 협력하며 AI 에이전트 기반 기술과 산업 적용을 동시에 확장해 나갈 것”이라며 CUVIA를 중심으로 온톨로지와 GIS 기반 데이터 해석 기술을 고도화해, 판단 중심의 지능형 도시 운영 체계를 구현해 나갈 계획”이라고 밝혔다.온라인뉴스팀