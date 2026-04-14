아이비김영, 새로운 성장동력 찾았다… 취업 교육 매출 비중 32.2%로 확대

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아이비김영(339950)이 편입 교육 중심의 사업 구조에서 취업·직무 교육 및 출판으로 영역을 넓히며 종합교육기업 전환을 본격화한다고 밝혔다.아이비김영은 대학 편입 시장에서 축적한 운영 노하우를 바탕으로 성인 교육 포트폴리오를 확장해 왔다. 최근 결산 결과, 취업 교육 부문의 매출 비중이 눈에 띄게 늘어나며 사업 구조 다변화 성과가 가시화됐다.2025년 기말 결산 결과, 뷰티 및 기타 직무 교육을 포함한 취업 부문이 전체 매출에서 차지하는 비중은 32.2%를 기록했다. 이는 지난해(21.9%)보다 10%포인트 이상 늘어난 수치다. 안정적인 주력 사업인 편입 교육을 기반으로 취업 및 직무 교육 부문이 새로운 성장축으로 자리 잡았다는 평가다.특히 뷰티 교육 부문의 성장세가 두드러졌다고 설명했다. 재무제표에 따르면 취업교육(뷰티) 부문의 매출액은 2024년(제6기) 약 46억 원에서 2025년(제7기) 약 170억 원으로 증가했다. 이는 최근 인수한 MBC아카데미뷰티학원 등의 실적 반영과 함께, 뷰티 교육 시장 확대에 대응한 전략이 실적에 반영된 결과로 풀이된다. 뷰티 부문은 성인 학습자의 직무 역량 강화와 취업 수요에 맞춘 실용 교육 분야라는 점에서 기존 입시 중심 교육과는 다른 성장 기반을 갖고 있으며, 회사의 교육 서비스 대상과 사업 저변을 넓히는 역할을 하고 있다.‘엔지니어랩’을 포함한 취업교육(기타) 부문도 2025년 약 215억 원의 매출을 기록했다. 뷰티 교육뿐 아니라 IT·실무 직무교육 등 다양한 영역으로 콘텐츠 경쟁력을 강화한 결과다. 회사는 편입 교육 시장에서 확보한 브랜드 신뢰도와 교육 운영 역량을 바탕으로 성인 대상 취업 및 실무 교육 부문에서도 콘텐츠 경쟁력 강화와 사업 기반 확대를 지속하고 있다.출판 부문 역시 종합교육회사로서의 기반을 강화하는 한 축으로 평가된다. 출판은 교육 서비스 전반의 콘텐츠 경쟁력을 뒷받침하는 핵심 영역으로, 편입과 취업 사업 간 연계를 통해 교육 서비스 전반의 시너지를 높이고 있다.한편 아이비김영의 주력 사업인 편입 교육 부문은 2025년 약 811억 원의 매출을 기록하며 안정적인 사업 기반 역할을 이어갔다. 안정적인 편입 사업을 바탕으로 신성장 부문에 대한 투자를 병행해 균형 있는 성장을 추진한다는 방침이다.아이비김영 관계자는 “2025년 실적은 편입 교육에서 축적한 운영 역량과 브랜드 경쟁력이 취업, 직무교육, 출판 등 신성장 부문으로 확장되며 사업 포트폴리오 다변화 성과가 본격화되고 있음을 보여준다”며 “앞으로도 편입을 넘어 성인 교육 전 영역을 아우르는 종합교육회사로서 경쟁력을 지속적으로 높여 나갈 것”이라고 밝혔다.온라인뉴스팀